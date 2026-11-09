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Miranda Bologna Europa LeagueGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Bologna: Miranda sofre lesão; quando volta e quais jogos perde

Campeonato Italiano
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J. Miranda
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O clube da Emília confirmou que o lateral espanhol ficará afastado por um longo período.

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Raffaele Palladino deu novo impulso ao Bologna, mas, como já aconteceu também com Tedesco, não há sossego no clube da Emília-Romanha quando o assunto são lesões. Mal deu tempo de recuperar Roberto Piccoli e Riccardo Orsolini, e outra má notícia chegou ao departamento médico durante o jogo contra o Parma: o lateral espanhol Juan Miranda terá de ficar afastado por três semanas devido a uma lesão.

  • O COMUNICADO

    O jogador que atua pelos lados do campo foi obrigado a parar no primeiro tempo da partida contra o Parma, vencida por 2 a 1, por causa de uma lesão muscular. Os exames a que foi submetido hoje confirmaram a lesão: "Juan Miranda passou por exames complementares que detectaram uma lesão de primeiro grau no bíceps femoral da coxa esquerda; o prazo de recuperação é de cerca de 3 semanas".

  • QUANDO VOLTA E QUAIS JOGOS PERDE

    Com a pausa para os jogos das seleções, o impacto da lesão será menor, mas, desde a chegada de Palladino, Miranda havia se tornado o líder de assistências da equipe, com seis passes para gol em dez jogos nesta Serie A 2026/2027.

    As três semanas de afastamento farão com que Palladino não possa contar com ele para Bologna x Udinese, partida marcada para 22 de novembro, na volta da pausa. É possível que Miranda esteja à disposição para o jogo antecipado da rodada seguinte, na sexta-feira, 27 de novembro, fora de casa contra o Venezia. Mas a partida a ser destacada no calendário, provavelmente, é a de 4 de dezembro, quando o Bologna receberá a Roma no Dall'Ara.

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