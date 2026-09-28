Como precaução, o Bologna começou a sondar o terreno por Matteo Darmian, de 36 anos, livre no mercado após o fim do contrato com a Inter. O Bologna, informa a Gazzetta, aguarda para saber todos os detalhes sobre a situação envolvendo Holm (ele se lesionou aos 63' de Suécia x Romênia, 2 a 1, bíceps femoral direito). Enquanto isso, Darmian está na lista de avaliação do Bologna, junto com Pol Lirola (29 anos, seis meses no Verona em 2026, além de ter jogado por Sassuolo, Fiorentina e Frosinone), Hysaj (que jogou pela seleção albanesa também há dois dias), Sampirisi, Bakker (ex-Atalanta), De Sciglio e não só.