Chove no molhado neste início de temporada conturbado do Bologna, que agora precisa lidar com a lesão de Emil Holm: como informa a Gazzetta dello Sport, é provável que o lateral-direito sueco tenha de passar por cirurgia, o que de fato amplia o prazo para de 4 a 6 meses entre parada e recuperação.
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Bologna, Holm fora: a ideia é contratar Darmian
Como precaução, o Bologna começou a sondar o terreno por Matteo Darmian, de 36 anos, livre no mercado após o fim do contrato com a Inter. O Bologna, informa a Gazzetta, aguarda para saber todos os detalhes sobre a situação envolvendo Holm (ele se lesionou aos 63' de Suécia x Romênia, 2 a 1, bíceps femoral direito). Enquanto isso, Darmian está na lista de avaliação do Bologna, junto com Pol Lirola (29 anos, seis meses no Verona em 2026, além de ter jogado por Sassuolo, Fiorentina e Frosinone), Hysaj (que jogou pela seleção albanesa também há dois dias), Sampirisi, Bakker (ex-Atalanta), De Sciglio e não só.
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