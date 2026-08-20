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Orsolini Bologna InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Bologna anuncia oficialmente a renovação de Orsolini até 2031

Bologna
Mercado da bola
R. Orsolini

O ponta está no Bologna desde janeiro de 2018

Como se lê no site oficial do clube boloense, "o Bologna FC 1909 comunica ter chegado a um acordo com o atacante Riccardo Orsolini para a renovação do contrato até 30 de junho de 2031".

  • Orsolini, nascido em 1997, joga no Bologna desde janeiro de 2018 e, até hoje, em oito temporadas e meia, somou 309 partidas e 87 gols, conquistando a histórica Copa da Itália de 2025. Orsolini havia chegado em janeiro de 2018 por empréstimo da Juventus e depois foi comprado em definitivo pelo Bologna ao fim da temporada 2018-19 por 15 milhões de euros.




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