Bola de Ouro 2026: técnico e jovem estrela do Barcelona abrem as premiações femininas

E a sequência do Barcelona não parou em López, já que o técnico Pere Romeu conquistou o prêmio de melhor treinador do mundo após uma temporada excepcional em que levou a equipe feminina do Barcelona a novas conquistas.

O prêmio foi entregue pelo técnico espanhol Rafa Benítez, autor do famoso milagre de Istambul, no qual conduziu o Liverpool a uma virada histórica por 3 a 3 após estar perdendo por três gols, vencendo nos pênaltis a final da Liga dos Campeões da Europa de 2005.

Romeu é o verdadeiro arquiteto por trás da última temporada espetacular do Barcelona feminino, fazendo com que a equipe catalã voltasse a aparecer no pódio de premiação pela terceira vez, hoje, depois de López e de Lamine Yamal, que recebeu o prêmio de melhor jogador jovem.