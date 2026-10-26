Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Traduzido por

Bola de Ouro 2026: técnico e jovem estrela do Barcelona abrem as premiações femininas

A espanhola Vicky López foi premiada como a melhor jogadora jovem do mundo durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2026, promovida pela revista France Football, no teatro London Palladium, na noite desta segunda-feira.

A estrela inglesa Lucy Bronze entregou o prêmio, disputado por cinco jogadoras: Verle Boorman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi e Lily Yohannes, mas o nome anunciado no final foi o de López, jogadora do Barcelona que confirmou mais uma vez que a academia do clube catalão produz talentos sem parar.

  • Prêmio Bola de Ouro de melhor técnico de 2026

    E a sequência do Barcelona não parou em López, já que o técnico Pere Romeu conquistou o prêmio de melhor treinador do mundo após uma temporada excepcional em que levou a equipe feminina do Barcelona a novas conquistas.

    O prêmio foi entregue pelo técnico espanhol Rafa Benítez, autor do famoso milagre de Istambul, no qual conduziu o Liverpool a uma virada histórica por 3 a 3 após estar perdendo por três gols, vencendo nos pênaltis a final da Liga dos Campeões da Europa de 2005.

    Romeu é o verdadeiro arquiteto por trás da última temporada espetacular do Barcelona feminino, fazendo com que a equipe catalã voltasse a aparecer no pódio de premiação pela terceira vez, hoje, depois de López e de Lamine Yamal, que recebeu o prêmio de melhor jogador jovem.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google