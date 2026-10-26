Bola de Ouro 2026: técnico e jovem estrela do Barcelona abrem as premiações femininas

A espanhola Vicky López foi premiada como a melhor jogadora jovem do mundo durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2026, promovida pela revista France Football, no teatro London Palladium, na noite desta segunda-feira.
A estrela inglesa Lucy Bronze entregou o prêmio, disputado por cinco jogadoras: Verle Boorman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi e Lily Yohannes, mas o nome anunciado no final foi o de López, jogadora do Barcelona que confirmou mais uma vez que a academia do clube catalão produz talentos sem parar.