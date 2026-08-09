"Não se identifica qualquer conflito de interesses na nomeação de Diana Bianchedi, vice-presidente e membro da Junta do Coni, como chefe de delegação da seleção italiana de futebol". Fontes da Figc esclarecem à Ansa a posição da federação após o comunicado do Coni.





As fontes da Figc destacam, como informa a Ansa: "Não há nem norma estatal nem estatutária que preveja expressamente uma incompatibilidade entre o cargo de membro da Junta do Coni e uma função federativa; nem se considera que a função possa configurar o conflito de interesses permanente mencionado no artigo 7 do estatuto do Coni. Trata-se de um papel de mera representação. Além disso, a função confiada a Bianchedi é considerada de mera representação e acompanhamento institucional da seleção italiana e da Figc".