Beppe Bergomi, ex-zagueiro da Inter e da seleção italiana, voltou a falar sobre o Inter-Bruges 3 a 4 em entrevista à Gazzetta dello Sport, analisando em especial a atuação de Nicolò Tresoldi, atacante ítalo-alemão de 23 anos que marcou três dos quatro gols da equipe belga: "Ele é forte. Mas, se analiso os gols, fez um de pênalti, outro foi de presente e, no terceiro, só empurrou a bola para dentro. Reconheço que ele é forte, mas vamos além desses gols e analisemos a atuação".
Getty Images / Calciomercato
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Bergomi: "Tresoldi é forte, mas marcou um gol de pênalti, outro foi dado de presente e, no terceiro, só empurrou a bola para dentro"
Bergomi acrescenta: "Conheço o valor desse garoto, que agora terá de decidir se vai representar a Itália ou a Alemanha. Ele tem qualidade, mas não sei o que vai escolher. Eu me pergunto: o que esse garoto sente por dentro? Só ele sabe. Eu só sei que é melhor não fazer uma escolha apenas por conveniência, pensando: 'talvez eu vá para lá porque vou jogar mais'. Espero que olhe para dentro de si e escolha com o coração".
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