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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Bergomi: "Tresoldi é bom, mas marcou um gol de pênalti, ganhou outro de presente e, no terceiro, só empurrou a bola para dentro"

N. Tresoldi
G. Bergomi
Itália
Inter de Milão

O ex-defensor da Inter fala sobre o atacante de 22 anos do Brugge, autor de um hat-trick contra a Inter.

Beppe Bergomi, ex-defensor da Inter e da seleção italiana, voltou a falar sobre Inter-Bruges 3-4 em entrevista à Gazzetta dello Sport, analisando em especial a atuação de Nicolò Tresoldi, atacante ítalo-alemão de 22 anos que marcou três dos quatro gols da equipe belga: "Ele é bom. Mas, se analiso os gols, fez um de pênalti, outro foi de presente e, no terceiro, só empurrou a bola para dentro. Reconheço que ele é bom, mas vamos além desses gols e analisar a atuação".


  • Bergomi acrescenta: "Conheço o valor desse garoto, que agora terá de decidir se vai representar a Itália ou a Alemanha. Ele tem qualidade, mas não sei o que pode escolher. Então me pergunto: o que esse garoto sente por dentro? Só ele sabe. Sei apenas que é melhor não fazer uma escolha por mera conveniência, pensando: 'Talvez eu vá para lá porque vou jogar mais'. Espero que olhe para dentro de si e escolha com o coração".


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