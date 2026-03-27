Giuseppe Bergomi falou à margem da "Yes Cup" sobre a disputa pelo título do Campeonato Italiano, que envolve seu ex-time, o Inter, além do Milan e do Napoli. Aqui estão as palavras do "Zio", ex-zagueiro e hoje comentarista.
Traduzido por
Bergomi: “O título para o Inter? Cuidado com o Napoli, ele pode vencer todas as partidas. O jogo contra a Roma será decisivo”
SCUDETTO
"Quem sabe o que vai acontecer nesta reta final do campeonato. Está tudo em aberto, vamos ver quem vai estar melhor mental e fisicamente. Olhando para o calendário, o Napoli pode vencer todos os jogos: recebe o Milan em casa e enfrenta o Como fora. Se eu tivesse que montar um time de acordo com o nosso campeonato, escolheria meio-campistas físicos, atacantes velozes e uma defesa organizada. O Napoli tem tudo isso, tem o elenco mais completo. Mas sofreu muitas lesões. Se o Milan não tivesse perdido em Nápoles, ainda estaria na briga. É preciso entender como o Inter vai reagir, como certos jogadores vão se recuperar. O jogo contra a Roma será decisivo”.
Entre
“Acho que Calhanoglu e Lautaro Martinez são fundamentais por uma questão de personalidade, principalmente o Lautaro. No 3-5-2 da Inter, onde se chega ao gol através da construção de jogadas, dar assistências aos atacantes é muito importante, e a forma como o Lautaro te faz jogar é diferente daquela que os outros atacantes do elenco proporcionam. Tê-lo fora por tanto tempo foi determinante. Quem ao lado dele? Thuram começou bem, depois se machucou contra o Slavia Praga e, desde que voltou, não é mais o mesmo. Não sei se é uma questão física ou mental. Pio Esposito está lá e se entrosa bem com o Lautaro”.