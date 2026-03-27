Bergomi: “O título para o Inter? Cuidado com o Napoli, ele pode vencer todas as partidas. O jogo contra a Roma será decisivo”

“Acho que Calhanoglu e Lautaro Martinez são fundamentais por uma questão de personalidade, principalmente o Lautaro. No 3-5-2 da Inter, onde se chega ao gol através da construção de jogadas, dar assistências aos atacantes é muito importante, e a forma como o Lautaro te faz jogar é diferente daquela que os outros atacantes do elenco proporcionam. Tê-lo fora por tanto tempo foi determinante. Quem ao lado dele? Thuram começou bem, depois se machucou contra o Slavia Praga e, desde que voltou, não é mais o mesmo. Não sei se é uma questão física ou mental. Pio Esposito está lá e se entrosa bem com o Lautaro”.