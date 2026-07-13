Bergomi: “Maldini é a melhor escolha. Se eu puder ajudar, não vou recusar. Guardiola? Ele já ganhou muito dinheiro…”

“Quanto ao novo técnico, não existe uma escolha certa; depende do tipo de futebol em que você acredita, das mudanças que espera ver. Para mim, o Guardiola me atrai. E quando você tem o Paolo do seu lado, tem a força e o prestígio para ir conversar com o Pep. Na minha opinião, vale a pena tentar. Eu sou a favor de um futebol romântico. Esses treinadores ganharam muito dinheiro. Dizem-me: se reduzirem suas exigências, não valorizam seu status. Mas eu digo: alguém como o Guardiola, um gênio do futebol, precisa se preocupar com seu status? Para ele, pode ser estimulante comandar a Seleção, pode encarar isso como um desafio. Claro, isso não significa que os outros candidatos não sejam bons”.





“Mancini é perfeito como técnico e está muito ansioso para voltar. Ele tem visão, sabe descobrir talentos: merece outra oportunidade. Conte consegue montar um time em pouco tempo, tanto em campo quanto no vestiário. Ele exige muito, mas retribui na mesma medida. Pioli? Maldini o conhece bem, eles conquistaram juntos um Scudetto no Milan. Seria outra boa opção. Mas há um ponto que precisa ficar claro: comandar a Seleção deve ser um motivo de orgulho. O aspecto financeiro não deve ser a principal variável. Também gosto de um perfil como o do Fabregas. Seu Como é um modelo a ser estudado; ele sabe trabalhar com os jovens, sabe desenvolver o talento. Pena que ele não esteja disponível”.





“Se o Paolo me ligasse, alguém como ele, eu o ouviria. Gosto de ser comentarista na TV Sky, mas a camisa azul marcou minha carreira, de 82 a 98, joguei quatro Copas do Mundo. Se puder dar uma mãozinha, não vou recusar.”