Beppe Bergomi falou ao jornal *La Repubblica* sobre a decisão de Giovanni Malagò de confiar a Seleção Nacional a Paolo Maldini. O ex-capitão da Inter era uma das alternativas ao ex-jogador do Milan, mas pode vir a fazer parte do grupo de dirigentes que escolherá o técnico. Estas foram suas palavras.
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Bergomi: “Maldini é a melhor escolha. Se eu puder ajudar, não vou recusar. Guardiola? Ele já ganhou muito dinheiro…”
“Fiquei feliz por estar nessa lista. Entre mim e Malagò há uma grande admiração mútua. Foi ele quem me convidou para carregar a tocha olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Se Paolo não tivesse aceitado, eu estaria entre as opções possíveis, e isso é motivo de orgulho para mim. Mas Maldini é a melhor escolha, de longe. Se conversei com Malagò? Hehe, deixe-me ser evasivo. Paolo tem experiência, já atuou como dirigente de alto nível. Possui valores importantes e competência. Tenho grande admiração por ele; acho que é o melhor jogador italiano com quem já joguei. Ele assumirá uma função nova: saberá fazer a diferença”.
“Leonardo? Uma jogada inteligente. O trabalho será intenso; você pode ter todas as qualidades possíveis, mas a dois tudo fica melhor. Maldini é prático na maneira de lidar com as coisas. Leo é um sonhador. A combinação é interessante. Eles terão que saber aproveitar as categorias de base. A formação da seleção italiana funciona bem. Dizem-me que temos duas safras promissoras: a dos garotos de 2010 e a de 2007. Eles terão que transmitir as orientações corretas. É preciso ter os mesmos princípios, diretrizes compartilhadas. Fazer com que as várias seleções joguem com as mesmas ideias, pensar na Seleção Nacional como o time principal de um clube. Vi recentemente um torneio sub-11, vencido por garotos espanhóis: todos eles têm um estilo de jogo semelhante. Nós também temos muito talento: não vamos desperdiçá-lo, precisamos ter a coragem de deixar nossos jovens cometerem erros”.
“Quanto ao novo técnico, não existe uma escolha certa; depende do tipo de futebol em que você acredita, das mudanças que espera ver. Para mim, o Guardiola me atrai. E quando você tem o Paolo do seu lado, tem a força e o prestígio para ir conversar com o Pep. Na minha opinião, vale a pena tentar. Eu sou a favor de um futebol romântico. Esses treinadores ganharam muito dinheiro. Dizem-me: se reduzirem suas exigências, não valorizam seu status. Mas eu digo: alguém como o Guardiola, um gênio do futebol, precisa se preocupar com seu status? Para ele, pode ser estimulante comandar a Seleção, pode encarar isso como um desafio. Claro, isso não significa que os outros candidatos não sejam bons”.
“Mancini é perfeito como técnico e está muito ansioso para voltar. Ele tem visão, sabe descobrir talentos: merece outra oportunidade. Conte consegue montar um time em pouco tempo, tanto em campo quanto no vestiário. Ele exige muito, mas retribui na mesma medida. Pioli? Maldini o conhece bem, eles conquistaram juntos um Scudetto no Milan. Seria outra boa opção. Mas há um ponto que precisa ficar claro: comandar a Seleção deve ser um motivo de orgulho. O aspecto financeiro não deve ser a principal variável. Também gosto de um perfil como o do Fabregas. Seu Como é um modelo a ser estudado; ele sabe trabalhar com os jovens, sabe desenvolver o talento. Pena que ele não esteja disponível”.
“Se o Paolo me ligasse, alguém como ele, eu o ouviria. Gosto de ser comentarista na TV Sky, mas a camisa azul marcou minha carreira, de 82 a 98, joguei quatro Copas do Mundo. Se puder dar uma mãozinha, não vou recusar.”
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