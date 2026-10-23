Beppe Bergomi, ex-zagueiro da Inter e da seleção italiana, além de atual comentarista, analisou à Sky o momento de crise da Juventus após o empate por 2 a 2 com o Rennes na terceira rodada da fase de liga da Europa League: "Não fez uma boa partida. No primeiro tempo, sofreu, abriu o placar rapidamente, mas depois acho que mudar constantemente o esquema de jogo não ajuda a ter tempo — reproduz o TuttiJuve.con. Hoje, jogou no 3-5-2, com McKennie em uma posição um pouco peculiar, alternando de lugar, mas basicamente era um 3-5-2".
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Bergomi: "Juventus, a mudança constante de esquemas táticos não ajuda"
Bergomi prossegue: "Neste time, se você optar pelo 3-5-2, não há alternativa para os dois atacantes: Nico Gonzalez até pode fazer um pouco essa função, mas é preciso abrir mão dos seis jogadores que atuam pelos lados. Então, acho que foi uma solução para hoje, para buscar a recuperação na partida e fazer um segundo tempo diferente. Depois do pênalti, a Juventus ganhou um pouco de ânimo, a torcida empurrou o time e vimos algo diferente, mas no primeiro tempo ainda vi a equipe com dificuldades".
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