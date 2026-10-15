Bergomi: "Acerbi e De Vrij eram os dois únicos zagueiros de marcação, e a Inter não os substituiu"

Beppe Bergomi, ex-zagueiro da Inter e da seleção italiana, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, voltou a falar sobre o Inter-Bruges 3-4, analisando em particular a atuação da defesa da Inter: "Não gosto de falar de jogadores individualmente. A questão é que a Inter perdeu dois marcadores que não foram substituídos: Acerbi e De Vrij, que eram justamente os únicos dois marcadores no mano a mano. No verão, contratou Stones, mas o inglês não é esse tipo de jogador. Portanto, é uma defesa que, em geral, precisa trabalhar e defender em campo aberto. Faz boas leituras das jogadas, mas precisa ser protegida. Não se trata de Akanji, Bastoni ou Bisseck... São todos bons jogadores, todos jogadores de seleção, mas defender em campo aberto é difícil para qualquer um. E volto à necessidade de encontrar equilíbrio, algo que Cristian está tentando fazer ao buscar um futebol mais propositivo e mais ofensivo".