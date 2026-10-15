Beppe Bergomi, ex-zagueiro da Inter e da seleção italiana, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, voltou a falar sobre o Inter-Bruges 3-4, analisando em particular a atuação da defesa da Inter: "Não gosto de falar de jogadores individualmente. A questão é que a Inter perdeu dois marcadores que não foram substituídos: Acerbi e De Vrij, que eram justamente os únicos dois marcadores no mano a mano. No verão, contratou Stones, mas o inglês não é esse tipo de jogador. Portanto, é uma defesa que, em geral, precisa trabalhar e defender em campo aberto. Faz boas leituras das jogadas, mas precisa ser protegida. Não se trata de Akanji, Bastoni ou Bisseck... São todos bons jogadores, todos jogadores de seleção, mas defender em campo aberto é difícil para qualquer um. E volto à necessidade de encontrar equilíbrio, algo que Cristian está tentando fazer ao buscar um futebol mais propositivo e mais ofensivo".
Bergomi: "Acerbi e De Vrij eram os dois únicos zagueiros de marcação, e a Inter não os substituiu"
SOBRE MARTINEZ
Sobre Martinez, goleiro da Inter que cometeu um erro grave contra os belgas: "Na verdade, a pergunta é outra e deveria ser feita a Chivu e ao treinador de goleiros: o que vocês pedem a ele? Ele precisa jogar bem adiantado porque a linha defensiva sobe e, por isso, tem de sair do gol e correr riscos, ou essas ações são iniciativa dele? Todo mundo vê os erros, os mesmos que Sommer também cometeu no ano passado, mas é difícil fazer uma avaliação, até porque eles não podem apagar as coisas boas. Foi justamente contra o Bruges que ele iniciou a jogada que resultou no gol do 1 a 1. E, em outras ocasiões, fez defesas extraordinárias. Por isso, sempre vou defender Pepo. Para mim, ele é um bom goleiro".
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