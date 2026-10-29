Bergomi: "A Juventus pode fazer algo diferente ou mantém essa confusão?"

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A derrota da Juventus por 2 a 0 no campo do Genoa foi duríssima: um jogo definido em meia hora, uma rendição incondicional da equipe de Luciano Spalletti. Dos estúdios da Sky Sport, Beppe Bergomi comenta: "Porque, se estamos dizendo que os desfalques são determinantes para o Napoli, nós precisamos nos perguntar, no caso da Juventus, quando voltarão Yildiz, Locatelli e Thuram, que me parecem ser os três melhores jogadores que o time tem fora de ação".