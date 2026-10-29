Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Bergomi: "A Juventus pode fazer algo diferente ou mantém essa confusão?"

Juventus
Campeonato Italiano

O ex-defensor da seleção italiana fala sobre a crise da Juventus

Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

NAP

NAP

A derrota da Juventus por 2 a 0 no campo do Genoa foi duríssima: um jogo definido em meia hora, uma rendição incondicional da equipe de Luciano Spalletti. Dos estúdios da Sky Sport, Beppe Bergomi comenta: "Porque, se estamos dizendo que os desfalques são determinantes para o Napoli, nós precisamos nos perguntar, no caso da Juventus, quando voltarão Yildiz, Locatelli e Thuram, que me parecem ser os três melhores jogadores que o time tem fora de ação".

  • "Esta equipe pode fazer algo diferente ou mantém essa confusão, essa falta de identidade?", acrescenta o ex-zagueiro da Inter e da seleção italiana.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

NAP

NAP