Giuseppe Signori está de volta à seleção italiana. O ex-atacante é o novo chefe de delegação da seleção sub-20, comandada pelo técnico Carmine Nunziata.

É um retorno à seleção italiana em uma função diferente, depois de uma carreira de destaque em campo: 28 jogos, 7 gols e uma medalha de prata na Copa do Mundo de 94. Agora, Signori colocará sua experiência a serviço das novas gerações, com o objetivo de acompanhar os jovens em seu desenvolvimento e fortalecer o vínculo deles com a camisa da seleção italiana.



