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Former Italy striker Giuseppe Signori arAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Beppe Signori volta à seleção e será chefe da delegação da Itália sub-20: "Obrigado, Malagò"

Itália
G. Signori
Italy U20

O ex-atacante trabalhará ao lado da equipe comandada por Carmine Nunziata.

Giuseppe Signori está de volta à seleção italiana. O ex-atacante é o novo chefe de delegação da seleção sub-20, comandada pelo técnico Carmine Nunziata.

É um retorno à seleção italiana em uma função diferente, depois de uma carreira de destaque em campo: 28 jogos, 7 gols e uma medalha de prata na Copa do Mundo de 94. Agora, Signori colocará sua experiência a serviço das novas gerações, com o objetivo de acompanhar os jovens em seu desenvolvimento e fortalecer o vínculo deles com a camisa da seleção italiana.


  • AS PALAVRAS DE MALAGÒ

    A nomeação foi feita por Giovanni Malagò, comissário da FIGC, em acordo com Claudio Ranieri, diretor técnico da federação e presidente do Club Italia, que destacou o valor esportivo e humano do ex-artilheiro: "Estamos muito felizes em receber Giuseppe Signori na FIGC como chefe da delegação da seleção sub-20.

    Beppe foi um dos maiores atacantes do nosso futebol, protagonista na Série A e com a camisa da seleção italiana, combinando talento, faro de gol e grande profissionalismo. Uma trajetória humana e esportiva à qual a Federação é particularmente sensível. Sua experiência, seus conhecimentos e o entusiasmo com que aceitou este novo desafio serão importantes para o desenvolvimento dos nossos jovens e para fortalecer o sentimento de pertencimento deles à seleção".

  • AS PALAVRAS DE SIGNORI

    "Voltar à seleção italiana é uma emoção especial e um grande motivo de orgulho. Vou colocar minha experiência à disposição dos jogadores da seleção sub-20, acompanhando-os nesse processo de amadurecimento e ajudando-os a dar o último passo rumo ao grande sonho de estarem prontos para atuar nos palcos de maior destaque. Agradeço ao presidente Malagò por me oferecer essa oportunidade. Estou muito motivado e ansioso para contribuir com a FIGC e com a seleção italiana."


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