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Ao VivoIngressos
Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Beniamino Vignola: "A Juventus é um time medíocre. Bremer e Spalletti, um curto-circuito"

Juventus
L. Spalletti
G. Bremer
Campeonato Italiano

Ex-meio-campista da Juventus fala

Beniamino Vignola, ex-meio-campista da Juventus em meados dos anos 80, analisou em entrevista ao TuttoJuve.com a crise da Juventus: "A Juventus é um time mediano, que tem dificuldade para jogar contra qualquer adversário. Até no último jogo disputado na Europa, sim, vencemos de virada, mas as dificuldades já eram evidentes. Para mim, a gestão de Spalletti durante as partidas é confusa demais. No fim, ele muda completamente o time e altera o esquema, colocando um monte de atacantes. Ultimamente, isso vinha dando certo, mas não é sinal de organização".

  • CURTO-CIRCUITO BREMER-SPALLETTI

    Sobre as declarações de Spalletti e Bremer após Juventus-Lazio: "A começar por não fazer certas declarações depois do jogo. Para mim, Spalletti e Bremer não deveriam ter dito aquilo. Antes de afirmar certas coisas, é preciso ser claro no vestiário. Se eu tivesse falado assim quando era jogador da Juventus, teria sido muito difícil para mim ao voltar ao vestiário. Foi um curto-circuito, uma forma de jogar a responsabilidade sobre os jogadores recém-chegados e muito jovens. A situação é pesada, isso está bastante claro, e acaba afetando quem não está preparado para certas pressões".

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