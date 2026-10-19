Sobre as declarações de Spalletti e Bremer após Juventus-Lazio: "A começar por não fazer certas declarações depois do jogo. Para mim, Spalletti e Bremer não deveriam ter dito aquilo. Antes de afirmar certas coisas, é preciso ser claro no vestiário. Se eu tivesse falado assim quando era jogador da Juventus, teria sido muito difícil para mim ao voltar ao vestiário. Foi um curto-circuito, uma forma de jogar a responsabilidade sobre os jogadores recém-chegados e muito jovens. A situação é pesada, isso está bastante claro, e acaba afetando quem não está preparado para certas pressões".