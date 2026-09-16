Benfica, não só Pavlidis: todos os perigos para o Milan. Mas o duelo com o Porto pode mudar as prioridades

Taticamente, o Benfica está armado no 4-2-3-1, com Pavlidis, seguido no passado pelo Milan, como referência mais avançada. O grego na frente é uma garantia: 29 gols no ano passado, já 14 em 11 partidas nesta temporada. O time é uma mistura de jovens e jogadores experientes, como Palhinha, que chegou neste ano após a experiência no Tottenham. O jogador da seleção portuguesa é uma das alternativas no meio, junto com o ex-Juventus Barrenechea, Barreiro e o faz-tudo Aursnes. À frente de Soares ou Trubin (não é mais o titular), a defesa é a que pode dar problemas, se for pega na velocidade. Circati, que chegou do Parma para substituir Antonio Silva, ainda precisa se adaptar; Llenglet e Araujo não são exatamente um exemplo de impermeabilidade. Na frente, além de Pavlidis, atenção aos meias ofensivos: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva e também o Diablo Echeverri, em busca de uma retomada após a temporada difícil entre Leverkusen e Girona.