Nove vitórias e dois empates nas últimas 11 partidas. Sete triunfos nos últimos sete jogos. O Benfica começou a temporada com tudo e chega a San Siro para vencer, para dar um recado também em nível europeu. Voltar à Champions League é uma prioridade; conseguir isso erguendo ao céu de Frankfurt, em maio do ano que vem, a Europa League também serviria para pôr fim, de uma vez por todas, à maldição de Béla Guttmann. Após a saída de José Mourinho para o Real Madrid, Marco Silva foi escolhido para comandar o projeto, autor de uma ótima passagem pelo Fulham (também foi o homem dos recordes do Olympiacos), mas a ideia sempre foi a mesma: tentar vencer com um jogo propositivo.
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Benfica, não só Pavlidis: todos os perigos para o Milan. Mas o duelo com o Porto pode mudar as prioridades
GARANTIA PAVLIDIS
Taticamente, o Benfica está armado no 4-2-3-1, com Pavlidis, seguido no passado pelo Milan, como referência mais avançada. O grego na frente é uma garantia: 29 gols no ano passado, já 14 em 11 partidas nesta temporada. O time é uma mistura de jovens e jogadores experientes, como Palhinha, que chegou neste ano após a experiência no Tottenham. O jogador da seleção portuguesa é uma das alternativas no meio, junto com o ex-Juventus Barrenechea, Barreiro e o faz-tudo Aursnes. À frente de Soares ou Trubin (não é mais o titular), a defesa é a que pode dar problemas, se for pega na velocidade. Circati, que chegou do Parma para substituir Antonio Silva, ainda precisa se adaptar; Llenglet e Araujo não são exatamente um exemplo de impermeabilidade. Na frente, além de Pavlidis, atenção aos meias ofensivos: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva e também o Diablo Echeverri, em busca de uma retomada após a temporada difícil entre Leverkusen e Girona.
Elenco forte
Resta da entender quem Marco Silva vai escolher, já que daqui a quatro dias enfrentará o Porto, em um duelo que pode valer o primeiro lugar. Prestianni saiu exausto da partida contra o Gil Vicente e pode começar no banco. Na lateral direita, Banjaqui deve ganhar nova chance: Bah está em fase de recuperação, mas não viajou para Milão e, salvo surpresas, será novamente o jovem de 18 anos o titular. Nenhuma dúvida sobre a presença de Pavlidis, embora o reserva, Duran, seja um perigo. Assim como as alternativas Lukebakio e Kamiński, técnicos e rápidos. O elenco é profundo, a qualidade não falta. Para o Milan, o pior adversário possível: será necessária uma grande atuação para iniciar a League Phase com os três pontos.
A partida a ser feita
O Benfica, atualmente segundo, a dois pontos da liderança, marcou 21 gols em 6 partidas, com 4 gols sofridos. É uma equipe que cria muito e marca bastante, mas, por ter dois laterais de forte apoio e jogadores sem velocidade para recompor, sofre tremendamente com os contra-ataques, as inversões rápidas de lado e as enfiadas repentinas. O Milan precisa ser competente para não deixar o Benfica ditar o ritmo do jogo, tem de aumentar a pressão e atacar rapidamente em profundidade.
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