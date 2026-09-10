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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Bayern de Munique de olho em Kaio Jorge: o percentual para a Juventus e o arrependimento ao estilo Huijsen

Kaio Jorge
Mercado da bola
Juventus
Cruzeiro
Bayern de Munique

O atacante brasileiro, que defendeu a Juventus de 2021 a 2023, está fazendo um grande campeonato pelo Cruzeiro e chama a atenção de alguns grandes clubes.

O nome de Kaio Jorge volta a circular com força no mercado europeu. Segundo o que foi informado pelo jornalista Ekrem Konur no Fussball.news, o Bayern de Munique teria enviado olheiros ao Brasil para acompanhar de perto o atacante do Cruzeiro, ex-Juventus. O jogador de 24 anos é avaliado, entre outros perfis, como uma possível futura alternativa a Harry Kane, referência ofensiva indiscutível dos bávaros. O que mais convence são os números desta temporada: 16 gols e 2 assistências em 38 jogos na temporada.


Não é apenas o Bayern que está na pista do ex-Juventus. O Bayer Leverkusen também teria enviado olheiros ao Brasil, enquanto Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan e Fiorentina monitorariam a situação. Em especial, o Benfica estaria particularmente interessado e poderia tentar iniciar uma negociação já na janela de transferências de janeiro.


  • A avaliação

    O Cruzeiro, porém, parte de uma avaliação importante, segundo informa o Tuttosport. O atacante, vinculado ao clube até 2030, pode ser vendido por uma cifra entre 40 e 45 milhões de euros. No verão, o Zenit chegou a colocar na mesa cerca de 30 milhões, mas Kaio Jorge recusou o destino, preferindo um eventual retorno à Europa.


    O que torna a situação interessante para a Juventus é o acordo firmado no momento da venda: o clube mantém, de fato, 30% sobre uma futura revenda. Kaio Jorge foi vendido ao Cruzeiro por apenas 7,2 milhões de euros, depois da experiência por empréstimo no Frosinone, onde marcou três gols na Serie A em 2023-24, após as duas temporadas (2021-2023) na Juventus, com 11 jogos, zero gols e uma lesão séria (ruptura do tendão patelar).


    Por outro ponto de vista, independentemente do eventual percentual que a Juve receberia, um retorno de Kaio Jorge à Europa por muitos milhões também poderia levar a Velha Senhora a considerá-lo um arrependimento. Feitas as devidas proporções entre as duas situações, a situação poderia lembrar a de Dean Huijsen, vendido ao Bournemouth por cerca de 15 milhões e posteriormente transferido ao Real Madrid por 60 milhões.




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