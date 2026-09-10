Bayern de Munique de olho em Kaio Jorge: o percentual para a Juventus e o arrependimento ao estilo Huijsen

O nome de Kaio Jorge volta a circular com força no mercado europeu. Segundo o que foi informado pelo jornalista Ekrem Konur no Fussball.news, o Bayern de Munique teria enviado olheiros ao Brasil para acompanhar de perto o atacante do Cruzeiro, ex-Juventus. O jogador de 24 anos é avaliado, entre outros perfis, como uma possível futura alternativa a Harry Kane, referência ofensiva indiscutível dos bávaros. O que mais convence são os números desta temporada: 16 gols e 2 assistências em 38 jogos na temporada.
Não é apenas o Bayern que está na pista do ex-Juventus. O Bayer Leverkusen também teria enviado olheiros ao Brasil, enquanto Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan e Fiorentina monitorariam a situação. Em especial, o Benfica estaria particularmente interessado e poderia tentar iniciar uma negociação já na janela de transferências de janeiro.