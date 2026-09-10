Bayern de Munique de olho em Kaio Jorge: o percentual para a Juventus e o arrependimento ao estilo Huijsen

O Cruzeiro, porém, parte de uma avaliação importante, segundo informa o Tuttosport. O atacante, vinculado ao clube até 2030, pode ser vendido por uma cifra entre 40 e 45 milhões de euros. No verão, o Zenit chegou a colocar na mesa cerca de 30 milhões, mas Kaio Jorge recusou o destino, preferindo um eventual retorno à Europa.





O que torna a situação interessante para a Juventus é o acordo firmado no momento da venda: o clube mantém, de fato, 30% sobre uma futura revenda. Kaio Jorge foi vendido ao Cruzeiro por apenas 7,2 milhões de euros, depois da experiência por empréstimo no Frosinone, onde marcou três gols na Serie A em 2023-24, após as duas temporadas (2021-2023) na Juventus, com 11 jogos, zero gols e uma lesão séria (ruptura do tendão patelar).





Por outro ponto de vista, independentemente do eventual percentual que a Juve receberia, um retorno de Kaio Jorge à Europa por muitos milhões também poderia levar a Velha Senhora a considerá-lo um arrependimento. Feitas as devidas proporções entre as duas situações, a situação poderia lembrar a de Dean Huijsen, vendido ao Bournemouth por cerca de 15 milhões e posteriormente transferido ao Real Madrid por 60 milhões.











