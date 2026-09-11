A transformação, porém, não aconteceu por acaso nem foi imediata. Entre Spalletti e o brasileiro, foi preciso um choque, que veio após o segundo amistoso de verão, em Liège. Diante de uma atuação apagada, o técnico foi categórico, como revela o Tuttosport: "Você precisa elevar o nível, porque assim não basta para nós. Se confiar em mim, vai voltar a ser o jogador que era".





Aquelas palavras representaram o ponto de virada. Já a partir da partida seguinte, no amistoso contra o Nice, Douglas Luiz mostrou uma cara completamente diferente, levando a Juventus à vitória com um belo gol, o primeiro pela Juventus, e uma atuação enfim intensa e convincente. Justamente a intensidade, aliás, havia sido a grande ausente em sua experiência anterior na Juventus. Agora, sob o comando de Spalletti, Douglas Luiz parece finalmente ter mudado de patamar.







