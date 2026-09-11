Faltava apenas a nota da redenção no romance da Juventus de Luciano Spalletti. O treinador toscano, aliás, sempre mostrou uma habilidade particular para relançar meio-campistas considerados inacabados, transformando-os em protagonistas. O precedente mais significativo é o de Marcelo Brozovic, a quem Spalletti entregou as chaves da Inter, mudando radicalmente sua carreira.
Na Juventus, por meses, questionou-se quem, entre Locatelli, Thuram e Miretti, poderia viver uma trajetória semelhante. A resposta, porém, estava em outro lugar: em Douglas Luiz, um dos excedentes que retornaram de empréstimos e, hoje, uma das surpresas mais positivas do início de temporada da Juventus.