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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Bastidores da Juventus: a frase de Spalletti que fez Douglas Luiz dar a volta por cima, como aconteceu com Brozovic

Juventus
D. Luiz
L. Spalletti

Estimulado pelo técnico, o brasileiro mudou de postura e é um dos melhores neste início de temporada da Juventus

Faltava apenas a nota da redenção no romance da Juventus de Luciano Spalletti. O treinador toscano, aliás, sempre mostrou uma habilidade particular para relançar meio-campistas considerados inacabados, transformando-os em protagonistas. O precedente mais significativo é o de Marcelo Brozovic, a quem Spalletti entregou as chaves da Inter, mudando radicalmente sua carreira.


Na Juventus, por meses, questionou-se quem, entre Locatelli, Thuram e Miretti, poderia viver uma trajetória semelhante. A resposta, porém, estava em outro lugar: em Douglas Luiz, um dos excedentes que retornaram de empréstimos e, hoje, uma das surpresas mais positivas do início de temporada da Juventus.

  • A transformação, porém, não aconteceu por acaso nem foi imediata. Entre Spalletti e o brasileiro, foi preciso um choque, que veio após o segundo amistoso de verão, em Liège. Diante de uma atuação apagada, o técnico foi categórico, como revela o Tuttosport: "Você precisa elevar o nível, porque assim não basta para nós. Se confiar em mim, vai voltar a ser o jogador que era".


    Aquelas palavras representaram o ponto de virada. Já a partir da partida seguinte, no amistoso contra o Nice, Douglas Luiz mostrou uma cara completamente diferente, levando a Juventus à vitória com um belo gol, o primeiro pela Juventus, e uma atuação enfim intensa e convincente. Justamente a intensidade, aliás, havia sido a grande ausente em sua experiência anterior na Juventus. Agora, sob o comando de Spalletti, Douglas Luiz parece finalmente ter mudado de patamar.



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