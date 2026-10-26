Spalletti anotou na agenda os pontos da reunião após o jogo contra a Lazio e, então, tirou suas conclusões. O resultado? O treinador da Juventus promoveu uma mudança ditada pelas necessidades: pontos a conquistar e o peso das lesões, que continua grande demais. Afinal, foi o próprio treinador quem não escondeu, após a partida contra o Lecce, que essa solução certamente não é a sua preferida, lembra a Gazzetta.





"Eles falaram sobre o que era mais necessário do ponto de vista tático", revelou à Sky, referindo-se à reunião após o jogo contra a Lazio. "Mudamos algumas coisas, passando a jogar com três meio-campistas, neste 5-3-2, porque, em momentos como este, todo mundo sabe, e eu também sei, é preciso mais clareza e mais solidez. Optamos pela alternativa mais sólida e, nessa busca, encontramos este sistema. Estamos satisfeitos porque, desde o primeiro momento, desde o primeiro treino, deu para ver que era possível recuperar um pouco mais o equilíbrio da equipe."



