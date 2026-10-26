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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Bastidores da Gazzetta: a reunião em que a Juventus pediu a Spalletti para mudar o esquema tático

Juventus
L. Spalletti

Spalletti anotou na agenda os pontos da reunião/confissão pós-Lazio e, depois, tirou suas conclusões.

"Assim vocês se sentem mais protegidos?": a reunião em que a Juventus pediu a Spalletti para mudar o esquema tático. Gazzetta.it revela os bastidores da mudança de esquema adotada pela Juventus nas últimas partidas. A sala de reuniões na Continassa parece um pequeno teatro sem nenhum lugar vago, conta a edição online do jornal de páginas cor-de-rosa: no centro está Luciano Spalletti; à frente do técnico, o elenco completo. "O que você acha?"; e ainda: "De que forma vocês se sentem mais protegidos?". O treinador pergunta aos jogadores, e eles falam, discutem e refletem até chegar a uma conclusão. Foi assim que nasceu a Juventus com cinco jogadores no meio-campo.


Após a desastrosa derrota para a Lazio no Allianz Stadium e a poucas horas do confronto europeu com o Rennes, veio a mudança tática adotada depois na vitória em Lecce.

  • Spalletti anotou na agenda os pontos da reunião após o jogo contra a Lazio e, então, tirou suas conclusões. O resultado? O treinador da Juventus promoveu uma mudança ditada pelas necessidades: pontos a conquistar e o peso das lesões, que continua grande demais. Afinal, foi o próprio treinador quem não escondeu, após a partida contra o Lecce, que essa solução certamente não é a sua preferida, lembra a Gazzetta.


    "Eles falaram sobre o que era mais necessário do ponto de vista tático", revelou à Sky, referindo-se à reunião após o jogo contra a Lazio. "Mudamos algumas coisas, passando a jogar com três meio-campistas, neste 5-3-2, porque, em momentos como este, todo mundo sabe, e eu também sei, é preciso mais clareza e mais solidez. Optamos pela alternativa mais sólida e, nessa busca, encontramos este sistema. Estamos satisfeitos porque, desde o primeiro momento, desde o primeiro treino, deu para ver que era possível recuperar um pouco mais o equilíbrio da equipe."


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