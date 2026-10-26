"Assim vocês se sentem mais protegidos?": a reunião em que a Juventus pediu a Spalletti para mudar o esquema tático. Gazzetta.it revela os bastidores da mudança de esquema adotada pela Juventus nas últimas partidas. A sala de reuniões na Continassa parece um pequeno teatro sem nenhum lugar vago, conta a edição online do jornal de páginas cor-de-rosa: no centro está Luciano Spalletti; à frente do técnico, o elenco completo. "O que você acha?"; e ainda: "De que forma vocês se sentem mais protegidos?". O treinador pergunta aos jogadores, e eles falam, discutem e refletem até chegar a uma conclusão. Foi assim que nasceu a Juventus com cinco jogadores no meio-campo.
Após a desastrosa derrota para a Lazio no Allianz Stadium e a poucas horas do confronto europeu com o Rennes, veio a mudança tática adotada depois na vitória em Lecce.