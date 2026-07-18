Basileia, Lichtsteiner: “A Juventus tem uma camisa que faz a gente voar”. Faixa em homenagem a ele

Sobre a Juventus: “Que Juve eu espero? Eu os conheço bastante bem, eles estão com as pernas pesadas, fez muito calor em Turim, com certeza será difícil, mas você tem uma camisa que pesa, tem uma camisa que te faz voar; por isso, espero, de qualquer forma, uma Juve que jogue bem, porque há qualidade”.





Os torcedores da Juventus dedicaram a Lichtsteiner esta faixa: “Stephan, orgulho suíço, guerreiro da Juventus”.