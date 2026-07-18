Stephan Lichtsteiner, que conquistou sete títulos do Campeonato Italiano como jogador da Juventus, enfrenta hoje os bianconeri em um amistoso como técnico do Basileia. Na coletiva pré-jogo, o ex-lateral fala aos microfones da Sky Sport: “Estamos bem, é o primeiro teste, o primeiro jogo; ainda estamos um pouco cansados depois da pré-temporada intensa. Hoje espero ver um Basileia revigorado, com vontade de jogar e de enfrentar um adversário muito importante; sim, estou curioso”.
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Basileia, Lichtsteiner: “A Juventus tem uma camisa que faz a gente voar”. Faixa em homenagem a ele
Sobre a Juventus: “Que Juve eu espero? Eu os conheço bastante bem, eles estão com as pernas pesadas, fez muito calor em Turim, com certeza será difícil, mas você tem uma camisa que pesa, tem uma camisa que te faz voar; por isso, espero, de qualquer forma, uma Juve que jogue bem, porque há qualidade”.
Os torcedores da Juventus dedicaram a Lichtsteiner esta faixa: “Stephan, orgulho suíço, guerreiro da Juventus”.
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