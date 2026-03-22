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FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Barcelona, Koundé no mercado: ele sairá se receber a oferta certa. Quem está interessado nele e a possível troca envolvendo Bastoni, do Inter

Novidades no Barcelona: Koundé pode sair; veja quem pode contratá-lo.

Grandes mudanças se aproximam para o Barcelona. A equipe de Flick pode passar por uma grande renovação no verão e se despedir de muitos dos protagonistas deste ciclo iniciado com o alemão no comando, que trouxe tantos troféus ao clube blaugrana (e ainda pode trazer). Entre os jogadores que podem deixar a Catalunha (de Szczesny a Christensen, passando por Lewandowski), pode em breve se juntar um nome inesperado: Jules Koundé.


Conforme revelado por Matteo Moretto no Marca, o Barcelona está disposto a ouvir ofertas pelo jogador francês, que não é mais considerado intocável. Segundo o especialista em mercado, em suma, se surgisse uma boa oferta pelo ex-jogador do Sevilla, o Barcelona a avaliaria e estaria disposto a aceitá-la, caso fosse compatível com as exigências do clube.

  • KOUNDÈ PODE SER TRANSFERIDO

    A novidade, portanto, é que Koundé não é intocável e que, pelo contrário, está no mercado para uma boa oferta. Tudo isso apesar de o francês ter assinado, no verão passado, uma renovação de contrato com o Barça até 2030, acompanhada de uma redução salarial que agora caiu para 6,5 milhões.


    Os últimos anos, porém, não estão a correr como o jogador esperava. Por um lado, muitas lesões estão a afetar o seu tempo de jogo. Mesmo neste momento, Koundé está de fora devido a uma lesão no músculo bíceps femoral do joelho esquerdo. Por outro lado, alguns desentendimentos táticos com Flick o colocaram à margem, em comparação com o tempo de jogo total que Xavi lhe dava. Foi o próprio técnico catalão que o convenceu a se transferir para a Catalunha e a recusar a proposta do Chelsea. “Escolhi o Barça justamente porque Xavi me prometeu que, na maioria das vezes, eu jogaria como zagueiro central”, disse o francês. Algo que ele fez com o ex-técnico e que, ao contrário, está fazendo cada vez menos com o alemão, que o utiliza como lateral e com quem ele também teve desentendimentos devido à defesa muito alta que sua equipe propõe e que muitas vezes o colocou em dificuldades.

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  • MERCADO

    Já não sendo indispensável, Koundé está no mercado. O Barcelona espera uma oferta àaltura do valor do jogador (cerca de 50 milhões) e acredita que ela venha de um grande time da Premier League. Como já foi dito, anteriormente o Chelsea havia se interessado seriamente por ele, mas foi derrotado na reta final pelo Barcelona. No futuro, porém, ele pode vir a ser uma opção para o Manchester City.


    O diretor esportivo do Barça, Deco, confirmou que a equipe de Guardiola havia verificado a disponibilidade de Koundé no verão passado. “Eles estavam procurando um lateral e nos perguntaram se Koundé estava no mercado. Nós, porém, respondemos que não e, portanto, não houve nenhuma oferta nem qualquer negociação”.


    É difícil imaginar, neste momento, que outros clubes possam entrar na disputa pelo jogador. O PSG pode se interessar por Koundé, enquanto na Itália não há confirmação dos rumores de uma possível troca com Bastoni. O zagueiro da Inter está, de fato, entre os nomes que os catalães estão acompanhando para substituí-lo, mas parece complicado, por enquanto, a ideia de montar uma negociação envolvendo dois dos melhores defensores do cenário internacional.

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