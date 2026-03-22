Barcelona, Koundé no mercado: ele sairá se receber a oferta certa. Quem está interessado nele e a possível troca envolvendo Bastoni, do Inter

A novidade, portanto, é que Koundé não é intocável e que, pelo contrário, está no mercado para uma boa oferta. Tudo isso apesar de o francês ter assinado, no verão passado, uma renovação de contrato com o Barça até 2030, acompanhada de uma redução salarial que agora caiu para 6,5 milhões.





Os últimos anos, porém, não estão a correr como o jogador esperava. Por um lado, muitas lesões estão a afetar o seu tempo de jogo. Mesmo neste momento, Koundé está de fora devido a uma lesão no músculo bíceps femoral do joelho esquerdo. Por outro lado, alguns desentendimentos táticos com Flick o colocaram à margem, em comparação com o tempo de jogo total que Xavi lhe dava. Foi o próprio técnico catalão que o convenceu a se transferir para a Catalunha e a recusar a proposta do Chelsea. “Escolhi o Barça justamente porque Xavi me prometeu que, na maioria das vezes, eu jogaria como zagueiro central”, disse o francês. Algo que ele fez com o ex-técnico e que, ao contrário, está fazendo cada vez menos com o alemão, que o utiliza como lateral e com quem ele também teve desentendimentos devido à defesa muito alta que sua equipe propõe e que muitas vezes o colocou em dificuldades.