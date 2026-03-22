Barcelona, Koundé no mercado: ele sairá se receber a oferta certa. Quem está interessado nele e a possível troca envolvendo Bastoni, do Inter

Grandes mudanças se aproximam para o Barcelona. A equipe de Flick pode passar por uma grande renovação no verão e se despedir de muitos dos protagonistas deste ciclo iniciado com o alemão no comando, que trouxe tantos troféus ao clube blaugrana (e ainda pode trazer). Entre os jogadores que podem deixar a Catalunha (de Szczesny a Christensen, passando por Lewandowski), pode em breve se juntar um nome inesperado: Jules Koundé.
Conforme revelado por Matteo Moretto no Marca, o Barcelona está disposto a ouvir ofertas pelo jogador francês, que não é mais considerado intocável. Segundo o especialista em mercado, em suma, se surgisse uma boa oferta pelo ex-jogador do Sevilla, o Barcelona a avaliaria e estaria disposto a aceitá-la, caso fosse compatível com as exigências do clube.