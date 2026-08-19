O Barcelona comemora a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Ahli no tradicional compromisso de verão do Troféu Joan Gamper, em um clima de festa. No Camp Nou, porém, não se falou apenas de campo, já que no pós-jogo imediato, como contou o Mundo Deportivo, também falaram o diretor esportivo do clube catalão, Deco , e o técnico Hansi Flick. Ambos optaram por explicar os próximos passos do clube (hoje apontado como novo interessado em Lautaro Martinez LEIA AQUI) para um mercado que ainda terá o Barcelona como protagonista, sobretudo no ataque.



