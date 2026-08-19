O Barcelona comemora a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Ahli no tradicional compromisso de verão do Troféu Joan Gamper, em um clima de festa. No Camp Nou, porém, não se falou apenas de campo, já que no pós-jogo imediato, como contou o Mundo Deportivo, também falaram o diretor esportivo do clube catalão, Deco , e o técnico Hansi Flick. Ambos optaram por explicar os próximos passos do clube (hoje apontado como novo interessado em Lautaro Martinez LEIA AQUI) para um mercado que ainda terá o Barcelona como protagonista, sobretudo no ataque.
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Barcelona, Flick: "Precisamos de um camisa 9". Deco: "Substituir Lewandowski não é fácil"
Rodri? Não fazemos mercado para tirar jogadores do Real.
"Estamos felizes com todos. Cada contratação que fizemos tem um propósito. Antes de contratar qualquer um, discutimos bastante antes de tomar uma decisão. Rodri inicialmente não fazia parte dos nossos planos porque achávamos que não estava disponível. Quando surgiu a oportunidade, aproveitamos imediatamente e tivemos sucesso, assim como com Gordon, Adeyemi, Bisiwu e Cancelo . Tudo tem um propósito: melhorar a equipe, e Rodri a melhora. Não compramos jogadores para tirá-los do Real, isso seria um erro"
Preencher o vazio deixado por Lewandowski não é simples
Dois jogadores saíram, Ferran e Robert (Lewandowski). Podemos preencher a lacuna deixada por Ferran com os novos reforços, mas substituir Robert é muito difícil. Mesmo que encontrássemos um bom jogador, ainda assim seria complicado, porque ele marcou uma era conosco. Temos soluções internas, mas certamente faremos alguma movimentação. Trata-se de encontrar a melhor solução. Estamos trabalhando para entender o que podemos fazer daqui até o fim da temporada."
FLICK: "PRECISAMOS DE UM 9"
Após a partida, Flick também confirmou a necessidade de um centroavante: "Sim, estamos procurando um atacante, um número 0. Deco está fazendo um grande trabalho há muito tempo. Espero e acredito firmemente que um negócio será fechado. Acredito no trabalho de Deco"
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