O Al-Ittifaq FC, clube dos Emirados Árabes Unidos, inaugurou hoje o novíssimo e renovado Tre Elle Sports Center, anteriormente conhecido como Etisalat Sports & Leisure Club. A inauguração, realizada na presença de convidados internacionais e locais, além de parceiros comerciais, foi a ocasião não apenas para unir esporte, negócios e parcerias, mas também para apresentar os jogadores que tentarão relançar a ambição esportiva do clube, como o ex-Juventus Douglas Costa, além do ex-Inter e Milan e da seleção italiana Mario Balotelli.
Balotelli, Douglas Costa e o novo centro Tre Elle Sport: começa um novo capítulo para o Al-Ittifaq
Patric e Baselli também entre as contratações de verão
Um dos principais momentos da inauguração foi a apresentação dos novos jogadores do clube para a temporada 2026/2027, entre eles nomes como o já citado Douglas Costa, mas também o ex-Lazio Patric Gabarrón Gil e o ex-Torino (entre outras) Daniele Baselli. Os novos reforços enriquecem um elenco em crescimento e comprovam a ambição do Al-Ittifaq FC.
COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS
Além do centro e dos novos reforços, também foi apresentada a nova camisa do Al-Ittifaq FC, produzida em colaboração com a fornecedora de material esportivo EVOL. Na camisa também aparece o patrocinador Orodei24, empresa italiana ativa no setor de metais preciosos que também é parceira da Roma na Itália. Sinal de que o projeto de Pietro Laterza quer levar o clube a um crescimento também internacional, mas que ainda assim possa olhar para a Itália.
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