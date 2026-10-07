Balotelli, Douglas Costa e o novo centro Tre Elle Sport: começa um novo capítulo para o Al-Ittifaq

Além do centro e dos novos reforços, também foi apresentada a nova camisa do Al-Ittifaq FC, produzida em colaboração com a fornecedora de material esportivo EVOL. Na camisa também aparece o patrocinador Orodei24, empresa italiana ativa no setor de metais preciosos que também é parceira da Roma na Itália. Sinal de que o projeto de Pietro Laterza quer levar o clube a um crescimento também internacional, mas que ainda assim possa olhar para a Itália.