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cm grafica ausilio inter
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Ausilio mais perto do Tottenham: a estratégia com De Zerbi

Tottenham
Mercado da bola
Inter de Milão

Um novo desafio se desenha para o ex-diretor esportivo da Inter.

O futuro de Piero Ausilio pode estar na Premier League. Segundo o Il Giornale, o Tottenham estaria avaliando o perfil do ex-dirigente da Inter para reforçar sua estrutura, e Roberto De Zerbi teria apoiado diretamente sua candidatura.


A experiência adquirida por Ausilio na Inter, aliada ao conhecimento dos mercados italiano e internacional, representaria um diferencial para o Tottenham, que pretende construir um projeto competitivo por meio de investimentos direcionados e planejamento de longo prazo.

  • Uma eventual parceria com De Zerbi permitiria alinhar melhor as necessidades técnicas do treinador às estratégias de mercado do clube londrino. No momento, porém, não há confirmação oficial da ida de Ausilio para o Tottenham.

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