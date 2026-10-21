Ausilio mais perto do Tottenham: a estratégia com De Zerbi

O futuro de Piero Ausilio pode estar na Premier League. Segundo o Il Giornale, o Tottenham estaria avaliando o perfil do ex-dirigente da Inter para reforçar sua estrutura, e Roberto De Zerbi teria apoiado diretamente sua candidatura.





A experiência adquirida por Ausilio na Inter, aliada ao conhecimento dos mercados italiano e internacional, representaria um diferencial para o Tottenham, que pretende construir um projeto competitivo por meio de investimentos direcionados e planejamento de longo prazo.