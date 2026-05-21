Além de Neuer, cuja volta atrás na decisão de se aposentar da seleção alemã já é oficial, Urbig também estará no voo para a América do Norte. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, levará o goleiro — que se transferiu do 1. FC Köln para o Bayern de Munique em janeiro de 2025 — apenas para os treinos. Urbig não fará parte da convocação oficial.

O caso de Neuer, que na verdade se aposentou em 2024, é diferente. Ele está agora novamente escalado como titular em um grande torneio da seleção alemã, como Nagelsmann esclareceu na quinta-feira durante o anúncio oficial da convocação. Uma circunstância que, diante das declarações do técnico da seleção em relação a Oliver Baumann, é um grande tema político.

“Não tenho o que Manu tem, e Olli também tem menos disso. Ele tem muitos títulos, uma aura, um nome de peso”, disse Nagelsmann. Nessa comparação, o técnico da seleção alemã também se colocou “a bordo” na comunicação com Baumann, para que “Olli não se sinta rebaixado”.

A propensão de Neuer a lesões também não alterou, no fim das contas, a decisão de Nagelsmann. “Manu vai ajudar a equipe quando jogar. Mas também houve momentos recentes em que ele não jogou. Isso também pode acontecer conosco. Não se pode ser tão cego assim. É preciso levar isso em conta”, disse Nagelsmann. “Se no final forem muitos jogos, ficaremos todos extremamente felizes. Se por acaso um jogo for cancelado, o que pode acontecer – é claro que temos que levar isso em conta –, então teremos com o Olli um goleiro que vai se sair tão bem quanto nas eliminatórias para a Copa do Mundo.”