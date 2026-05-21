Segundo a revista “kicker”, ainda há muitas dúvidas quanto à participação do novo goleiro titular da seleção alemã, de 40 anos, na final da Copa da Alemanha, neste sábado, contra o VfB Stuttgart.
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Ausência "bem provável": mais preocupações com Manuel Neuer no Bayern de Munique antes da final da Copa da Alemanha
Na verdade, segundo a revista especializada, a decisão sobre se Neuer poderia jogar em Berlim deveria ter sido tomada na quinta-feira, após um novo exame na panturrilha lesionada. No entanto, essa decisão foi adiada para a manhã de sexta-feira, antes da partida para o aeroporto. Neuer ainda não conseguiu treinar.
Neuer teve que ser substituído após cerca de uma hora no último jogo da Bundesliga contra o 1. FC Köln (5 a 1) devido a problemas recorrentes na panturrilha. Mais uma vez, foi a panturrilha esquerda que causou preocupação a Neuer e aos médicos do Bayern. Ao longo da temporada, o goleiro já havia sofrido duas pequenas lesões musculares nesse músculo.
Também por isso – e, naturalmente, de olho na próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México –, não se correrá nenhum risco em relação à final da Copa e, em caso de dúvida, dará-se ao substituto Jonas Urbig a chance de provar seu valor em sua primeira grande final. É “bem possível” que o jogador de 22 anos realmente defenda o gol contra o VfB.
- AFP
Manuel Neuer volta à seleção alemã para a Copa do Mundo: a questão da “aura”
Além de Neuer, cuja volta atrás na decisão de se aposentar da seleção alemã já é oficial, Urbig também estará no voo para a América do Norte. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, levará o goleiro — que se transferiu do 1. FC Köln para o Bayern de Munique em janeiro de 2025 — apenas para os treinos. Urbig não fará parte da convocação oficial.
O caso de Neuer, que na verdade se aposentou em 2024, é diferente. Ele está agora novamente escalado como titular em um grande torneio da seleção alemã, como Nagelsmann esclareceu na quinta-feira durante o anúncio oficial da convocação. Uma circunstância que, diante das declarações do técnico da seleção em relação a Oliver Baumann, é um grande tema político.
“Não tenho o que Manu tem, e Olli também tem menos disso. Ele tem muitos títulos, uma aura, um nome de peso”, disse Nagelsmann. Nessa comparação, o técnico da seleção alemã também se colocou “a bordo” na comunicação com Baumann, para que “Olli não se sinta rebaixado”.
A propensão de Neuer a lesões também não alterou, no fim das contas, a decisão de Nagelsmann. “Manu vai ajudar a equipe quando jogar. Mas também houve momentos recentes em que ele não jogou. Isso também pode acontecer conosco. Não se pode ser tão cego assim. É preciso levar isso em conta”, disse Nagelsmann. “Se no final forem muitos jogos, ficaremos todos extremamente felizes. Se por acaso um jogo for cancelado, o que pode acontecer – é claro que temos que levar isso em conta –, então teremos com o Olli um goleiro que vai se sair tão bem quanto nas eliminatórias para a Copa do Mundo.”