Em entrevista ao site oficial do seu novo clube, o jogador de 26 anos destacou que a tradição vencedora da Inter e sua prestigiada galeria de troféus foram os fatores decisivos por trás de sua decisão de deixar a Premier League. Ele disse: "Fui definitivamente atraído pela história. Basta olhar atrás de nós para todos aqueles troféus. Este realmente é um clube enorme. É um grande passo para mim e para minha família. Estou muito feliz por estar aqui e pronto para começar."

O internacional inglês também sente que seus empréstimos anteriores na França e na Itália ajudaram significativamente em seu amadurecimento: "Eles me moldaram muito. Você aprende muito quando joga no exterior. Posso dizer que virei homem quando estive no exterior e sou grato por essas experiências."