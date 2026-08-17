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'Atraído pela história' - Djed Spence explica decisão de deixar o Tottenham pela Inter
A tradição de títulos atrai zagueiro
O lateral versátil concluiu oficialmente neste sábado uma transferência de €35 milhões (£30 milhões) para reforçar a defesa do atual campeão italiano. Nascido em Londres, o defensor retorna à península dois anos depois de uma passagem por empréstimo de 16 jogos pelo Genoa na segunda metade da temporada 2023-24. Durante seus quatro anos vinculado ao Tottenham, após sua chegada vinda do Middlesbrough em 2022, ele também ganhou experiência valiosa na Europa e no cenário doméstico em empréstimos ao Rennes e ao Leeds United.
- Getty Images Sport
Empréstimos ao exterior despertam maturidade
Em entrevista ao site oficial do seu novo clube, o jogador de 26 anos destacou que a tradição vencedora da Inter e sua prestigiada galeria de troféus foram os fatores decisivos por trás de sua decisão de deixar a Premier League. Ele disse: "Fui definitivamente atraído pela história. Basta olhar atrás de nós para todos aqueles troféus. Este realmente é um clube enorme. É um grande passo para mim e para minha família. Estou muito feliz por estar aqui e pronto para começar."
O internacional inglês também sente que seus empréstimos anteriores na França e na Itália ajudaram significativamente em seu amadurecimento: "Eles me moldaram muito. Você aprende muito quando joga no exterior. Posso dizer que virei homem quando estive no exterior e sou grato por essas experiências."
Rostos conhecidos dão as boas-vindas ao recém-chegado
No vestiário da Inter, o novo reforço vai reencontrar John Stones, seu companheiro de seleção da Inglaterra na recente Copa do Mundo, além do goleiro reserva Josep Martinez, que jogou ao seu lado durante seu período de empréstimo no Genoa.
Spence se torna a quinta contratação do Inter na janela de transferências de verão após as chegadas de Stones, Manuel Akanji, Aleksandar Stankovic e Ivan Provedel. Comentando sobre seus novos companheiros de equipe, ele revelou: "Ainda não falei com nenhum deles, mas estive com Martinez no Genoa há dois anos e com Stones na Copa do Mundo. Os dois me mandaram mensagens nos últimos dias. Mal posso esperar para vê-los e começar."
- Getty Images Sport
Confronto de abertura testa a preparação
Depois de uma impressionante campanha na Copa do Mundo, na qual ajudou a Inglaterra a garantir o bronze com 19 desarmes, espera-se que ele se adapte rapidamente sob o comando de Chivu. Seu primeiro teste oficial acontece no próximo sábado, na estreia da Serie A contra o Monza. A presença dele deve proporcionar estabilidade imediata pelo lado direito, enquanto o clube busca defender seu título do Scudetto.
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