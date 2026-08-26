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FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

Traduzido por

Atlético de Madrid: "Nós somos as vítimas, 0% de chance de vender Julián Álvarez ao Barcelona. A dignidade está em jogo"

J. Alvarez
Mercado da bola
Barcelona
Atlético de Madrid

Forte posicionamento do Atlético de Madrid, que ataca o Barcelona: a Araña no próximo ano não vestirá a camisa do Barcelona.

Sem rodeios. O Atlético de Madrid não aceita e ataca diretamente o Barcelona, que há meses faz pressão para contratar o atacante argentino Julián Alvarez: “O jogador está sendo vitimizado, mas a única vítima do caso Julián somos nós” - disse em nota publicada no Marca - “Eles nos prejudicaram econômica e socialmente. Há 0% de chance de vendê-lo ao Barça. Esta situação não diz respeito ao dinheiro, diz respeito à dignidade. Há 0% de chance de vendê-lo ao Barça”.


Depois conclui: "Há uma campanha com muitas mentiras e meias-verdades. O único que paga por isso é o Atlético”.

  • Barcelona e agente de Álvarez são denunciados

    Segundo o que escreve o Marcao Atlético de Madrid continuará a defender seus interesses, motivo pelo qual a denúncia apresentada anteriormente será atualizada para incluir tudo o que tanto o Barcelona quanto o agente de Julian Alvarez, Fernando Hidalgo, estão fazendo, já que há meses ele vem trabalhando para tirar o jogador. O ex-Manchester City, no último mês de março, disse não à proposta de renovação que o teria tornado o jogador mais bem pago (passando de 7 para 10 milhões de euros de salário) e se recusou a respeitar o prazo fixado pela diretoria do clube: uma oferta de 150 milhões de euros (sem comissões) que deveria ter chegado até 20 de junho. O que nunca chegou aos escritórios de um Atlético que decidiu dar basta ao caso Julián.



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  • ALVAREZ "BRINCA" COM A SAÚDE MENTAL

    O Atlético de Madrid, escreve o Marca , continuará a apoiar e dar suporte ao atacante com seus serviços médicos, neste momento abalado emocionalmente pela situação que se criou. Mas, ao mesmo tempo, considera inaceitável "brincar" com questões tão delicadas como a saúde mental e problemas como ansiedade ou depressão.

  • O Barcelona não desiste

    Joan Laporta, presidente do Barcelona, voltou a falar hoje aos canais oficiais do clube sobre Julian Alvarez: “Estamos muito interessados no jogador e fizemos uma oferta com grande respeito pelo Atlético de Madrid, confiando que ela seja aceita. Sabemos que, se eles estivessem disponíveis para discutir o jogador, nós estaríamos dispostos a comprá-lo partindo da oferta que já fizemos, e ela é válida até o último dia da janela de transferências”.

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