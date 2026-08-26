Sem rodeios. O Atlético de Madrid não aceita e ataca diretamente o Barcelona, que há meses faz pressão para contratar o atacante argentino Julián Alvarez: “O jogador está sendo vitimizado, mas a única vítima do caso Julián somos nós” - disse em nota publicada no Marca - “Eles nos prejudicaram econômica e socialmente. Há 0% de chance de vendê-lo ao Barça. Esta situação não diz respeito ao dinheiro, diz respeito à dignidade. Há 0% de chance de vendê-lo ao Barça”.
Depois conclui: "Há uma campanha com muitas mentiras e meias-verdades. O único que paga por isso é o Atlético”.