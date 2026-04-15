O polêmico e controverso atacante estrela do Real Madrid entrou com excesso de ânimo na disputa com Kimmich aos nove minutos e, após uma tentativa de passe, derrubou o meio-campista de forma claramente visível.
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Até mesmo Vincent Kompany ficou furioso: Vinicius Júnior volta a causar problemas contra o Bayern de Munique
Kimmich reclamou uma falta com o árbitro Slavko Vincic, mas este deixou o jogo prosseguir, o que Vinicius aparentemente aproveitou para atacar Kimmich mais uma vez. O brasileiro deu primeiro um leve chute no tornozelo do jogador do Bayern, que estava no chão, e em seguida empurrou Kimmich novamente para o chão.
O técnico Vincent Kompany reagiu com raiva na linha lateral – e isso significa muito. Após a partida de ida, o belga havia defendido Vinicius. “Acho que o Vini precisa continuar sendo como é”, disse Kompany há oito dias em Madri, quando questionado sobre as provocações do craque durante a partida.
O árbitro Vincic chamou o astro do Real para uma conversa mais uma vez, mas deixou o assunto por isso mesmo. De forma totalmente incompreensível, Vinicius, que já tinha recebido um cartão amarelo, não recebeu outro, o que o teria deixado suspenso para uma possível semifinal.
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Vinicius Júnior x Kimmich: um duelo com história
A Allianz Arena, lotada e em ebulição, reagiu à clemência de Vincic e ao comportamento de Vinicius com uma estrondosa vaia, e o jogador de 25 anos continuou sendo vaiado sempre que tocava na bola.
Além disso, há um histórico entre Kimmich e o brasileiro, que não parava de provocar, que remonta à partida de volta da semifinal de 2024. Naquela ocasião, Vinicius Júnior, conhecido por suas reclamações barulhentas e gesticulantes e por suas encenações, não se limitou, como na partida de ida de 2026, a buscar pênaltis ou faltas, mas provocou Kimmich com um gesto antidesportivo fora de todos os limites.
Antes de um lançamento lateral para o Real na fase final, Vinicius estendeu a mão para Kimmich e pediu a bola, apenas para deixá-la cair no chão ao seu lado. Kimmich colocou a bola nos braços dele para impedir mais perdas de tempo, mas Vinicius colocou a bola de volta no chão e a rolou para longe de si.
Naquela ocasião, o Real chegou à final da Liga dos Campeões graças a dois gols de Joselu no final da partida (88', 90'+1), derrotou o Borussia Dortmund e conquistou seu 15º e, até então, último título da Liga dos Campeões. Mas, desta vez, a sorte esteve do lado do clube recordista.
Vincic expulsa Camavinga do campo — Vinicius aplaude com sarcasmo
Pois, se Vincic havia sido indulgente com Vinícius aos nove minutos, sua decisão de expulsar Eduardo Camavinga no final da partida por perda de tempo foi ainda mais implacável (86º). Camavinga, que já havia recebido um cartão amarelo, agarrou a bola rapidamente, impedindo assim o Bayern de retomar a jogada. Vincic, que aparentemente não sabia que Camavinga já havia sido advertido, mostrou primeiro o cartão amarelo e depois o vermelho.
Os merengues ficaram furiosos e perplexos. A imprensa espanhola também criticou duramente Vincic após a partida. Vinicius aplaudiu com sarcasmo, mas isso não foi punido. Com um jogador a mais, o Bayern marcou apenas três minutos depois. Um chute desviado de Luis Diaz empatou o jogo em 3 a 3. Michael Olise marcou o 4 a 3 nos acréscimos.
Com isso, os Realistas e Vinicius se despedem da Liga dos Campeões, enquanto o Bayern enfrenta o Paris Saint-Germain nas semifinais.