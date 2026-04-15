Até mesmo Vincent Kompany ficou furioso: Vinicius Júnior volta a causar problemas contra o Bayern de Munique

A Allianz Arena, lotada e em ebulição, reagiu à clemência de Vincic e ao comportamento de Vinicius com uma estrondosa vaia, e o jogador de 25 anos continuou sendo vaiado sempre que tocava na bola.

Além disso, há um histórico entre Kimmich e o brasileiro, que não parava de provocar, que remonta à partida de volta da semifinal de 2024. Naquela ocasião, Vinicius Júnior, conhecido por suas reclamações barulhentas e gesticulantes e por suas encenações, não se limitou, como na partida de ida de 2026, a buscar pênaltis ou faltas, mas provocou Kimmich com um gesto antidesportivo fora de todos os limites.

Antes de um lançamento lateral para o Real na fase final, Vinicius estendeu a mão para Kimmich e pediu a bola, apenas para deixá-la cair no chão ao seu lado. Kimmich colocou a bola nos braços dele para impedir mais perdas de tempo, mas Vinicius colocou a bola de volta no chão e a rolou para longe de si.

Naquela ocasião, o Real chegou à final da Liga dos Campeões graças a dois gols de Joselu no final da partida (88', 90'+1), derrotou o Borussia Dortmund e conquistou seu 15º e, até então, último título da Liga dos Campeões. Mas, desta vez, a sorte esteve do lado do clube recordista.