A Atalanta recebe o Kairat Almaty na quarta rodada da Conference League. Na classificação, a Atalanta, dona da casa, tem 3 pontos, enquanto a equipe cazaque permanece com 1 ponto.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0
GOLS:
A Atalanta recebe o Kairat Almaty na quarta rodada da Conference League. Na classificação, a Atalanta, dona da casa, tem 3 pontos, enquanto a equipe cazaque permanece com 1 ponto.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0
GOLS:
41' - Tentativa de Samardzic, sem sucesso
32' - Scamacca tenta um chute de direita, defendido com facilidade por Anarbekov
30' - Pasalic desperdiça uma chance de muito perto
29' - Carnesecchi faz duas defesas em duas finalizações fracas e seguidas dos cazaques da entrada da área
25' - Rowe de novo, com um belo chute colocado de direita, defendido pelo goleiro adversário para escanteio
11' - Kasabulat quase marca contra ao dar um recuo perigosíssimo
5' - Rowe novamente, de cabeça, por cima do travessão
4' - Rowe tenta da entrada da área, e o goleiro cazaque defende
2' - O Kairat tenta com uma cabeçada de Edmilson
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Técnico: Maurizio Sarri
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendonca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Técnico: Arutyunyan
ÁRBITRO: Weinberger
ADVERTIDOS: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A)
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