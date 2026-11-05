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Ao VivoIngressos
Scamacca AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Atalanta x Kairat Almaty AO VIVO

Atalanta
Atalanta x Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League

Acompanhe ao vivo a quarta rodada da Conference League

Próximas partidas
MON

MON

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

ATA

ATA

A Atalanta recebe o Kairat Almaty na quarta rodada da Conference League. Na classificação, a Atalanta, dona da casa, tem 3 pontos, enquanto a equipe cazaque permanece com 1 ponto.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0

GOLS:

  • GOLS E MELHORES LANCES

    41' - Tentativa de Samardzic, sem sucesso

    32' - Scamacca tenta um chute de direita, defendido com facilidade por Anarbekov

    30' - Pasalic desperdiça uma chance de muito perto

    29' - Carnesecchi faz duas defesas em duas finalizações fracas e seguidas dos cazaques da entrada da área

    25' - Rowe de novo, com um belo chute colocado de direita, defendido pelo goleiro adversário para escanteio

    11' - Kasabulat quase marca contra ao dar um recuo perigosíssimo

    5' - Rowe novamente, de cabeça, por cima do travessão

    4' - Rowe tenta da entrada da área, e o goleiro cazaque defende

    2' - O Kairat tenta com uma cabeçada de Edmilson 

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Técnico: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendonca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Técnico: Arutyunyan

    ÁRBITRO: Weinberger

    ADVERTIDOS: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A)

    EXPULSOS:

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Próximas partidas
MON

MON

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

ATA

ATA