Atalanta x Cagliari: onde assistir e transmissão ao vivo, canal, horário e as escalações

Após a dolorosa derrota nos minutos finais para a Roma, a Atalanta, comandada por Maurizio Sarri, retorna do New Balance Arena, onde será visitante do Cagliari, dirigido por Fabio Pisacane.

Há diversas opções em aberto no elenco da Atalanta, especialmente nas laterais, onde Bernasconi e Zappacosta podem levar a melhor sobre Bellanova e Kolasinac. No meio-campo, existe a possibilidade da estreia de Kessié como titular, assim como de De Roon no ataque. Espera-se que Scamacca garanta sua vaga em detrimento de Krstovic.









Já o Cagliari, que vem da vitória sobre a Lecce, aposta em Maldini, que recuperou o brilho na última rodada, e na entrosamento que encontrou desde o início da temporada com Fazzini. Mendy será mais uma vez o homem de referência no ataque.



