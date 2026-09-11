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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Atalanta x Cagliari: onde assistir e transmissão ao vivo, canal, horário e as escalações

Atalanta x Cagliari
Campeonato Italiano
Atalanta
Cagliari

No sábado, às 20h45, acontece a partida entre Atalanta e Cagliari pelo Campeonato Italiano: confira aqui todas as informações sobre onde assistir ao jogo e as prováveis escalações.

Após a dolorosa derrota nos minutos finais para a Roma, a Atalanta, comandada por Maurizio Sarri, retorna do New Balance Arena, onde será visitante do Cagliari, dirigido por Fabio Pisacane.

Há diversas opções em aberto no elenco da Atalanta, especialmente nas laterais, onde Bernasconi e Zappacosta podem levar a melhor sobre Bellanova e Kolasinac. No meio-campo, existe a possibilidade da estreia de Kessié como titular, assim como de De Roon no ataque. Espera-se que Scamacca garanta sua vaga em detrimento de Krstovic.



Já o Cagliari, que vem da vitória sobre a Lecce, aposta em Maldini, que recuperou o brilho na última rodada, e na entrosamento que encontrou desde o início da temporada com Fazzini. Mendy será mais uma vez o homem de referência no ataque.


  • Atalanta e Cagliari: canal transmissor e transmissão ao vivo

    A partida: Atalanta-Cagliari

    A data: sábado, 12 de setembro de 2026

    O horário: 20h45

    O canal transmissor: stc

    A transmissão ao vivo: stc

    • Publicidade

  • Escalações prováveis Atalanta-Cagliari

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson, Smrdrić; De Ketelaere, Scamacca, Ruggeri.


    Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Wenks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini.

  • Onde assistir à partida entre Atalanta e Cagliari na TV

    A partida do Campeonato Italiano entre Atalanta e Cagliari será transmitida ao vivo na televisão pela stc por meio do aplicativo para TVs inteligentes compatíveis, ou usando consoles de videogame (PlayStation, Xbox), ou o TIMVISION Box, ou dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

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  • Onde assistir à transmissão ao vivo da partida entre Atalanta e Cagliari

    Atalanta-Cagliari também estará disponível em transmissão ao vivo por dispositivos como smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa, graças à stc, por meio do download do aplicativo ou do acesso ao site oficial da plataforma.

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