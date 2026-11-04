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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Atalanta, Sarri: "Somos pouco incisivos, não foi a tática que causou problemas"

Atalanta
Conference League
Atalanta x Kairat Almaty
Kairat Almaty
M. Sarri

O técnico fala na véspera da partida da Conference League

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Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, fala na véspera da terceira rodada da Conference League, contra o Kairat Almaty: "A concentração serve para nos unir e estreitar os laços mais do que de costume, mesmo sem falar de futebol, para criar uma relação interpessoal mais forte e superar os problemas do momento".

O técnico da Atalanta acrescenta: "Não é uma situação nova para mim. Já consegui superá-la com coerência, mas às vezes não consegui superá-la. Com a experiência, certas coisas são aceitas e enfrentadas melhor, explica o técnico, segundo a ANSA. Estou satisfeito com o time. No primeiro tempo contra o Parma, vi o que queria ver, à exceção do descuido defensivo. Deixamos de acreditar depois de sofrer o primeiro gol, e o segundo foi a consequência lógica disso. Não é algo que se treine em campo. Precisamos refletir sobre por que um único acontecimento negativo, na noite de segunda-feira, nos abalou tanto. Foram 12 chances de gol contra 3. Esses são os números, são fatos. Em certos momentos, parecemos pouco agressivos nas duas áreas. Não foi a tática que criou problemas".

  • Sobre o adversário do jogo de amanhã: "O confronto é difícil por causa das nossas dificuldades, mas, no último ano e nos últimos seis meses, os adversários perderam por 2 a 1 em Milão para a Inter e por 3 a 2 em Londres para o Arsenal".

    Sobre os lesionados: "Scamacca está tentando voltar".

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