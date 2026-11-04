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Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, fala na véspera da terceira rodada da Conference League, contra o Kairat Almaty: "A concentração serve para nos unir e estreitar os laços mais do que de costume, mesmo sem falar de futebol, para criar uma relação interpessoal mais forte e superar os problemas do momento".

O técnico da Atalanta acrescenta: "Não é uma situação nova para mim. Já consegui superá-la com coerência, mas às vezes não consegui superá-la. Com a experiência, certas coisas são aceitas e enfrentadas melhor, explica o técnico, segundo a ANSA. Estou satisfeito com o time. No primeiro tempo contra o Parma, vi o que queria ver, à exceção do descuido defensivo. Deixamos de acreditar depois de sofrer o primeiro gol, e o segundo foi a consequência lógica disso. Não é algo que se treine em campo. Precisamos refletir sobre por que um único acontecimento negativo, na noite de segunda-feira, nos abalou tanto. Foram 12 chances de gol contra 3. Esses são os números, são fatos. Em certos momentos, parecemos pouco agressivos nas duas áreas. Não foi a tática que criou problemas".