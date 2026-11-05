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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Atalanta, Sarri: "Poderíamos ter vencido se não fosse um gol bobo. Tínhamos 10 jogadores lesionados"

Atalanta x Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Conference League

O técnico fala após o empate com os cazaques

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Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, falou à Sky após o empate por 1 a 1 em casa com o Kairat Almaty, pela Conference League: "Se esta tem de ser a semana da retomada em um momento em que estamos sem 14 jogadores, acho difícil. Hoje tínhamos 10 lesionados e quatro jogadores com avaliações que desaconselhavam sua utilização. Certamente poderíamos ter vencido se não tivéssemos sofrido um gol bobo. Depois, a partida ficou difícil".

Sarri prosseguiu: "Com muitas circunstâncias atenuantes, ficamos com este ponto e vamos tentar conquistar a classificação mais à frente".

  • Sobre os jogadores individualmente: "A gente sempre espera muito dos próprios jogadores. É claro que Scamacca ficou parado e eu o vi pela primeira vez ontem, então também é difícil exigir muito mais dele".

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