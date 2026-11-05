Próximas partidas MON Campeonato Italiano 09:00 ATA

Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, falou à Sky após o empate por 1 a 1 em casa com o Kairat Almaty, pela Conference League: "Se esta tem de ser a semana da retomada em um momento em que estamos sem 14 jogadores, acho difícil. Hoje tínhamos 10 lesionados e quatro jogadores com avaliações que desaconselhavam sua utilização. Certamente poderíamos ter vencido se não tivéssemos sofrido um gol bobo. Depois, a partida ficou difícil".

Sarri prosseguiu: "Com muitas circunstâncias atenuantes, ficamos com este ponto e vamos tentar conquistar a classificação mais à frente".