Não há um momento de paz na Serie A, com vários clubes ainda vivendo momentos de grande agitação. Após a demissão de Tedesco no Bologna, substituído por Palladino, e a separação entre Cuesta e o Parma justamente durante a pausa do campeonato, agora outro técnico está na berlinda: Maurizio Sarri, que vem de um início muito decepcionante no comando da Atalanta. A última derrota em San Siro deixou a equipe de Bérgamo na 11ª posição da tabela, com 9 pontos e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A.
Atalanta, Sarri já é contestado? Segundo o clube, ele não corre risco, mas surgem os nomes de Pioli e Tudor
A NOVA FILOSOFIA E O TEMPO NECESSÁRIO
O clube de Bérgamo busca mudar sua filosofia tática e suas estratégias para o futuro. Por isso, quer dar ao ex-técnico da Lazio o tempo adequado para implantar seu projeto de futebol: após nove anos sob o comando de Gasperini e um ano em que Juric, demitido, e depois Palladino, que não foi mantido, dividiram o comando da Atalanta, o novo diretor esportivo Giuntoli apostou tudo na reformulação ligada à chegada de Sarri, reconhecido estrategista do 4-3-3.
AS DIFICULDADES NO VESTIÁRIO
Mas o impacto com um elenco que não estava acostumado a esse sistema tático e aos treinamentos do técnico da Toscana não foi dos melhores, sobretudo para alguns jogadores pouco habituados às sessões de treino do treinador. Depois de duas vitórias sobre Sassuolo e Bologna, também em parte favorecidas pela sorte, vieram as três derrotas para a Roma (no Olímpico), o Cagliari (em casa) e a Juventus (em Turim), antes daquela em Milão.
IDEIAS DE PIOLI E TUDOR, MOTTA COMO OBSTÁCULO
As primeiras críticas dos torcedores e da crítica local deram a entender que a posição de Sarri já não é tão sólida quanto no início do projeto, embora o clube esteja inclinado a manter a confiança nele: agora Giuntoli e Percassi precisam decidir se dão tempo ao técnico para impor sua filosofia ou se voltam ao antigo sistema de jogo com outro treinador. Os nomes de Stefano Pioli e Igor Tudor começam a circular em Bérgamo como possíveis alternativas. Já para Thiago Motta, várias vezes ligado à Atalanta e discípulo de Gasperini, o obstáculo é a presença do dirigente ex-Juventus, que havia insistido em levá-lo a Turim, mas depois o demitiu, deteriorando a relação entre os dois.
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