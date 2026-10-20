Atalanta: Sarri já corre risco; Pioli e Tudor são opções, mas há um obstáculo para Motta

As primeiras contestações da torcida e da crítica local deram a entender que a posição de Sarri já não é tão sólida quanto no início do projetoA: agora Giuntoli e Percassi precisam decidir se dão tempo ao treinador para implantar sua filosofia ou se voltam ao antigo sistema de jogo com outro técnico. Os nomes de Stefano Pioli e Igor Tudor começam a circular em Bérgamo como possíveis alternativas. Já para Thiago Motta, várias vezes associado à Atalanta e discípulo de Gasperini, o obstáculo é a presença do dirigente ex-Juventus, que havia insistido em levá-lo a Turim, mas depois o demitiu, deteriorando a relação entre os dois.