Não há um momento de paz na Serie A, onde a agitação continua grande em vários clubes. Após a demissão de Tedesco no Bologna, substituído por Palladino, e a separação entre Cuesta e o Parma justamente durante a pausa do campeonato, outro treinador está na berlinda: Maurizio Sarri, que vem de um início muito decepcionante no comando da Atalanta. A última derrota em San Siro deixou a equipe de Bérgamo na 11ª posição da tabela, com 9 pontos e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A.
Atalanta: Sarri já corre risco; Pioli e Tudor são opções, mas há um obstáculo para Motta
A NOVA FILOSOFIA E O TEMPO NECESSÁRIO
O clube de Bérgamo busca mudar sua filosofia tática e suas estratégias para o futuro. Por isso, gostaria de dar ao ex-técnico da Lazio o tempo necessário para implementar seu projeto de jogo: após nove anos sob o comando de Gasperini e mais um em que a Atalanta teve primeiro Juric, demitido, e depois Palladino, que não foi mantido, o novo diretor esportivo Giuntoli apostou tudo na mudança de rumo com a chegada de Sarri, reconhecido estrategista do 4-3-3.
AS DIFICULDADES DO VESTIÁRIO
Mas o impacto sobre um elenco que não estava acostumado a esse sistema tático e aos métodos de treinamento do técnico da Toscana não foi dos melhores, sobretudo para alguns jogadores pouco habituados aos treinos do treinador. Depois de duas vitórias sobre Sassuolo e Bologna, também em parte graças à sorte, vieram as três derrotas para a Roma (no Estádio Olímpico), o Cagliari (em casa) e a Juventus (em Turim), antes da derrota em Milão.
Pioli e Tudor como opções, Motta como obstáculo
As primeiras contestações da torcida e da crítica local deram a entender que a posição de Sarri já não é tão sólida quanto no início do projetoA: agora Giuntoli e Percassi precisam decidir se dão tempo ao treinador para implantar sua filosofia ou se voltam ao antigo sistema de jogo com outro técnico. Os nomes de Stefano Pioli e Igor Tudor começam a circular em Bérgamo como possíveis alternativas. Já para Thiago Motta, várias vezes associado à Atalanta e discípulo de Gasperini, o obstáculo é a presença do dirigente ex-Juventus, que havia insistido em levá-lo a Turim, mas depois o demitiu, deteriorando a relação entre os dois.
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