A Conference League é uma competição à qual os proprietários ítalo-americanos dão muita importância e, até agora, é onde a Atalanta conseguiu colocar melhor em prática as ideias que o técnico toscano tentou implementar em uma equipe que parece ter perdido suas certezas desde a saída de Gasperini.

A vitória por 3 a 1 sobre o Pafos foi a melhor atuação da temporada, ao menos pelo que a equipe mostrou em campo. Um sinal positivo que, porém, não foi suficiente para dissipar as dúvidas surgidas nas outras partidas da temporada.