O jogo da Conference League contra o Ajax já pode ser decisivo para o futuro de Maurizio Sarri. O desempenho da equipe até agora não convenceu os proprietários do clube, e o treinador precisa de uma virada imediata. Caso contrário, segundo o Corriere dello Sport, a possibilidade de sua saída e de mais uma troca de treinador no decorrer da temporada em Bérgamo pode se tornar concreta.
Atalanta: Sarri em risco e sob avaliação
A Conference, um ponto forte
A Conference League é uma competição à qual os proprietários ítalo-americanos dão muita importância e, até agora, é onde a Atalanta conseguiu colocar melhor em prática as ideias que o técnico toscano tentou implementar em uma equipe que parece ter perdido suas certezas desde a saída de Gasperini.
A vitória por 3 a 1 sobre o Pafos foi a melhor atuação da temporada, ao menos pelo que a equipe mostrou em campo. Um sinal positivo que, porém, não foi suficiente para dissipar as dúvidas surgidas nas outras partidas da temporada.
SARRI CORRE RISCO?
O desempenho no campeonato, muito abaixo das expectativas, é o principal motivo da insatisfação de Stephen Pagliuca e da família Percassi, que dividem praticamente em partes iguais a atual propriedade da Atalanta.
Uma situação que obriga Sarri a não errar mais: primeiro, contra o Ajax na Conference League; depois, contra o Frosinone. Dois compromissos delicados para dar respostas concretas e tentar mudar o rumo, evitando que as avaliações sobre seu futuro ganhem ainda mais importância.
A "SALVAÇÃO" DO CONTRATO
Há pelo menos dois fatores que mantêm Sarri firme no comando da equipe, ao menos por enquanto. De um lado, há a vontade dos Percassi de não reviver uma temporada correndo atrás como a passada.
Do outro, há um fator certamente mais importante: o peso financeiro de um contrato de 3,5 milhões de euros por temporada pelos próximos três anos, que tornaria uma eventual demissão especialmente onerosa.
Uma troca no comando da equipe, portanto, não seria uma decisão simples nem imediata para Giuntoli e os proprietários. A margem de manobra do técnico toscano, porém, está diminuindo: para afastar os rumores sobre seu futuro, ele precisará de resultados e atuações convincentes, a começar pelos próximos dois jogos.
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