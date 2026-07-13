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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atalanta prepara uma oferta oficial por Alajbegović, que também interessa ao Milan

Atalanta
Mercado da bola
K. Alajbegovic

O clube nerazzurro está pronto para apresentar uma oferta pelo jogador bósnio

O Atalanta acelera no mercado e aposta com determinação em Kerim Alajbegović. Segundo informações de Fabrizio Romano, o clube de Bergamo está pronto para apresentar uma oferta oficial ao Bayer Leverkusen para garantir o jovem talento bósnio, identificado como principal alvo para reforçar o setor ofensivo de vista à nova temporada.


As negociações devem entrar em fase decisiva em breve. Após a apresentação da proposta pela Dea, terão início as negociações com o Bayer Leverkusen, detentor dos direitos do jogador. O clube alemão, no entanto, está ciente do valor de sua joia e espera que, nas próximas semanas, outros clubes também entrem na disputa, entre os quais, na Itália, está o Milan, dando início a uma verdadeira corrida por uma das promessas mais interessantes do cenário europeu. O valor inicial da negociação é de 25 milhões de euros.


  • A TRAJETÓRIA DE ALAJBEGOVIC

    Nascido em 2007, Kerim Alajbegović é considerado um dos talentos emergentes do futebol europeu. Bósnio, ele ingressou nas categorias de base do Bayer Leverkusen em 2021, evoluindo constantemente até conquistar a confiança do clube alemão. Para completar seu processo de amadurecimento, na temporada 2025-26 foi emprestado ao Salzburgo, onde viveu sua primeira experiência real no futebol de alto nível.


    O impacto foi extremamente positivo. Com o time austríaco, ele acumulou 44 partidas no total, marcando 13 gols e confirmando suas qualidades técnicas, personalidade e uma notável capacidade de fazer a diferença nos últimos metros. Desempenhos que inevitavelmente chamaram a atenção de vários clubes europeus, entre eles a Atalanta, disposta a investir em um jogador jovem, mas já pronto para atuar em alto nível.


    Também na seleção principal da Bósnia e Herzegovina, Alajbegović avançou rapidamente. O talento ofensivo já conta com 14 partidas e 2 gols pela seleção balcânica. Em sua trajetória internacional, destacam-se também a vitória na repescagem contra a Itália, decisiva para a classificação para a Copa do Mundo, e quatro partidas na fase final da competição mundial, marcadas por um gol contra o Catar.


    O Atalanta agora tenta se antecipar à concorrência. Os próximos dias podem ser decisivos para saber se o clube nerazzurro conseguirá convencer o Bayer Leverkusen e garantir para si um dos jovens talentos mais promissores do futebol europeu.

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