O Atalanta acelera no mercado e aposta com determinação em Kerim Alajbegović. Segundo informações de Fabrizio Romano, o clube de Bergamo está pronto para apresentar uma oferta oficial ao Bayer Leverkusen para garantir o jovem talento bósnio, identificado como principal alvo para reforçar o setor ofensivo de vista à nova temporada.
As negociações devem entrar em fase decisiva em breve. Após a apresentação da proposta pela Dea, terão início as negociações com o Bayer Leverkusen, detentor dos direitos do jogador. O clube alemão, no entanto, está ciente do valor de sua joia e espera que, nas próximas semanas, outros clubes também entrem na disputa, entre os quais, na Itália, está o Milan, dando início a uma verdadeira corrida por uma das promessas mais interessantes do cenário europeu. O valor inicial da negociação é de 25 milhões de euros.