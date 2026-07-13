Nascido em 2007, Kerim Alajbegović é considerado um dos talentos emergentes do futebol europeu. Bósnio, ele ingressou nas categorias de base do Bayer Leverkusen em 2021, evoluindo constantemente até conquistar a confiança do clube alemão. Para completar seu processo de amadurecimento, na temporada 2025-26 foi emprestado ao Salzburgo, onde viveu sua primeira experiência real no futebol de alto nível.





O impacto foi extremamente positivo. Com o time austríaco, ele acumulou 44 partidas no total, marcando 13 gols e confirmando suas qualidades técnicas, personalidade e uma notável capacidade de fazer a diferença nos últimos metros. Desempenhos que inevitavelmente chamaram a atenção de vários clubes europeus, entre eles a Atalanta, disposta a investir em um jogador jovem, mas já pronto para atuar em alto nível.





Também na seleção principal da Bósnia e Herzegovina, Alajbegović avançou rapidamente. O talento ofensivo já conta com 14 partidas e 2 gols pela seleção balcânica. Em sua trajetória internacional, destacam-se também a vitória na repescagem contra a Itália, decisiva para a classificação para a Copa do Mundo, e quatro partidas na fase final da competição mundial, marcadas por um gol contra o Catar.





O Atalanta agora tenta se antecipar à concorrência. Os próximos dias podem ser decisivos para saber se o clube nerazzurro conseguirá convencer o Bayer Leverkusen e garantir para si um dos jovens talentos mais promissores do futebol europeu.