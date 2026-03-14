Atalanta, Percassi: “O Bayern foi apenas um tropeço. O Inter? Vai ser difícil tirar pontos deles”

Luca Percassi, diretor executivo da Atalanta, falou à DAZN antes do confronto em San Siro contra a Inter:

SOBRE O BAYERN DE MUNIQUE - “Conquistamos em campo a classificação para as oitavas de final da Champions. Apesar de termos enfrentado um dos times mais fortes do mundo, não jogamos no nosso melhor nível por uma série de motivos, mas a reação da torcida mostra que alcançamos o objetivo e estamos orgulhosos disso”.

SOBRE O DNA DA ATALANTA - “No fundo, estamos cientes do que fizemos até agora e dos objetivos alcançados; precisamos continuar melhorando”

SOBRE O INTER - "O Bayern foi um tropeço que deve nos levar a reflexões; o Inter está em primeiro lugar na tabela e jogamos em um estádio lindo. É difícil sair daqui com pontos; se não tivermos arrependimentos, ficaremos felizes"