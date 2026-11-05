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Fiorentina v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Atalanta, Giuntoli: "A concentração nos fez bem"

Atalanta
Atalanta x Kairat Almaty
Kairat Almaty
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08 de nov. de 2026

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Cristiano Giuntoli, diretor esportivo da Atalanta, fala à Sky Sport antes da partida da Conference League, antes do Kairat Almaty: "Somos poucos, temos muitos desfalques. Os jogadores fizeram boas partidas e outras nem tanto. O empenho nunca faltou. Precisamos ter força para reagir às adversidades não só técnicas, mas também morais".

  • Sobre a concentração: "Fez bem para nós. Ficamos juntos e não falamos só de futebol. Este é um momento delicado. Esta é a oitava partida em poucos dias e sabemos que podemos ajudar a nós mesmos. Estar juntos nos dá força. Alguns ainda ficarão de fora, mas vamos recuperar outros que poderão nos ajudar. Quanto à partida do outro dia, ficamos satisfeitos com o primeiro tempo, apesar de um gol que nos abalou. Depois, não reagimos, e precisamos fazer isso daqui para frente".

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