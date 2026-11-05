Atalanta, Giuntoli: "A concentração nos fez bem"

Sobre a concentração: "Fez bem para nós. Ficamos juntos e não falamos só de futebol. Este é um momento delicado. Esta é a oitava partida em poucos dias e sabemos que podemos ajudar a nós mesmos. Estar juntos nos dá força. Alguns ainda ficarão de fora, mas vamos recuperar outros que poderão nos ajudar. Quanto à partida do outro dia, ficamos satisfeitos com o primeiro tempo, apesar de um gol que nos abalou. Depois, não reagimos, e precisamos fazer isso daqui para frente".