Atalanta: entorse no tornozelo para Scalvini; boletim médico e tempo de recuperação

Como se lê no boletim oficial da Atalanta, "O jogador Giorgio Scalvini foi submetido a exames instrumentais, na sequência da lesão sofrida na partida de ontem contra o Hapoel Tel-Aviv, que apontaram um trauma entorse no tornozelo esquerdo".





A nota prossegue: "O jogador iniciou o processo de reabilitação e suas condições serão avaliadas dia após dia". Vale lembrar que Scalvini precisou sair aos 26 minutos da partida de quinta-feira à noite, disputada em Bérgamo contra o Hapoel Tel Aviv, jogo válido pela ida dos playoffs da Conference League, e foi substituído por Kristensen, recém-chegado da Udinese.



