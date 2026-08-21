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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atalanta: entorse no tornozelo para Scalvini; boletim médico e tempo de recuperação

Atalanta
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G. Scalvini

O defensor se lesionou no jogo de ida das eliminatórias da Conference League

Como se lê no boletim oficial da Atalanta, "O jogador Giorgio Scalvini foi submetido a exames instrumentais, na sequência da lesão sofrida na partida de ontem contra o Hapoel Tel-Aviv, que apontaram um trauma entorse no tornozelo esquerdo".


A nota prossegue: "O jogador iniciou o processo de reabilitação e suas condições serão avaliadas dia após dia". Vale lembrar que Scalvini precisou sair aos 26 minutos da partida de quinta-feira à noite, disputada em Bérgamo contra o Hapoel Tel Aviv, jogo válido pela ida dos playoffs da Conference League, e foi substituído por Kristensen, recém-chegado da Udinese.


  • Scalvini vai tentar se recuperar para a próxima semana, para o jogo de volta contra a equipe israelense, enquanto vai desfalcar a estreia no campeonato, que no domingo verá a Atalanta enfrentar o Sassuolo no New Balance Stadium.

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