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FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Atalanta empata com o Inter: Krstovic responde a Pio Esposito, 1 a 1 no San Siro em meio a polêmicas

Assistimos ao vivo ao jogo Inter x Atalanta, da 29ª rodada da Série A

Inter x Atalanta, 29ª rodada da Série A

INTER-ATALANTA 1 x 1

GOLS: 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

O Atalanta empata com o Inter no final: em San Siro, o jogo termina em 1 a 1 em meio a polêmicas. Os donos da casa abrem o placar aos 27 minutos do primeiro tempo graças ao gol de Pio Esposito, com a ajuda de um Carnesecchi imperfeito. No segundo tempo, os rapazes de Chivu têm várias chances de ampliar a vantagem, mas quem marca é a Atalanta no final com o gol de Krstovic. Grandes protestos da Inter pelo contato entre Sulemana e Dumfries que levou ao gol de empate, com os nerazzurri reclamando falta do atacante da Atalanta. Polêmica também por um suposto pênalti não marcado a favor da Inter, com Frattesi sendo tocado por Scalvini na área. 

  • O RESUMO DO JOGO

    INTER X ATALANTA 1 x 1

    GOLS: 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

    INTER(3-5-2): Sommer; Akanji (80' De Vrij), Bisseck, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (76' Frattesi), Zielinski, Sucic (46' Mkhitaryan), Dimarco (65' L. Henrique); Thuram, Esposito (65' Bonny). Técnico: Chivu.

    ATALANTA(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65' Hien); Zappacosta, De Roon (76' De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (51' Ederson), Zalewski (65' Sulemana); Scamacca (51' Krstovic). Técnico: Palladino.

    ÁRBITRO: Manganiello

    AMONIDADOS: Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I)

    EXPULSOS: Chivu (I)

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