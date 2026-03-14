Inter x Atalanta, 29ª rodada da Série A

INTER-ATALANTA 1 x 1

GOLS: 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

O Atalanta empata com o Inter no final: em San Siro, o jogo termina em 1 a 1 em meio a polêmicas. Os donos da casa abrem o placar aos 27 minutos do primeiro tempo graças ao gol de Pio Esposito, com a ajuda de um Carnesecchi imperfeito. No segundo tempo, os rapazes de Chivu têm várias chances de ampliar a vantagem, mas quem marca é a Atalanta no final com o gol de Krstovic. Grandes protestos da Inter pelo contato entre Sulemana e Dumfries que levou ao gol de empate, com os nerazzurri reclamando falta do atacante da Atalanta. Polêmica também por um suposto pênalti não marcado a favor da Inter, com Frattesi sendo tocado por Scalvini na área.