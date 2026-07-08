Atalanta, contratação de Gaetano: acordo fechado com o Cagliari. Amanhã, exames médicos

O Atalanta contrata mais um reforço para o meio-campo e garante a contratação de Gianluca Gaetano. O clube de Bergamo chegou, de fato, a um acordo definitivo com o Cagliari para a transferência do jogador nascido em 2000, que está pronto para iniciar uma nova aventura após três temporadas como protagonista na Sardenha. A notícia foi divulgada por Fabrizio Romano.





Para Gaetano, encerra-se assim um capítulo importante de sua carreira. Chegado ao Cagliari com grandes expectativas, o meio-campista conseguiu conquistar um papel cada vez mais central, amadurecendo temporada após temporada até se tornar um dos líderes técnicos do time rossoblù. Suas qualidades entre as linhas, a capacidade de se inserir no jogo e a maturidade adquirida nos últimos campeonatos atraíram o interesse de vários clubes, mas, no fim, foi a Atalanta que deu o golpe decisivo.





O clube nerazzurro identificou em Gaetano o perfil ideal para reforçar o meio-campo e agregar qualidade, dinamismo e imprevisibilidade ao elenco. Uma contratação fortemente desejada pelo técnico Maurizio Sarri, que apontou o ex-jogador do Cagliari como uma das contratações prioritárias para a nova fase da Dea.



