Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atalanta, contratação de Gaetano: acordo fechado com o Cagliari. Amanhã, exames médicos

Cagliari
Mercado da bola
Atalanta
G. Gaetano

O meio-campista deixa a Sardenha após três temporadas

O Atalanta contrata mais um reforço para o meio-campo e garante a contratação de Gianluca Gaetano. O clube de Bergamo chegou, de fato, a um acordo definitivo com o Cagliari para a transferência do jogador nascido em 2000, que está pronto para iniciar uma nova aventura após três temporadas como protagonista na Sardenha. A notícia foi divulgada por Fabrizio Romano.


Para Gaetano, encerra-se assim um capítulo importante de sua carreira. Chegado ao Cagliari com grandes expectativas, o meio-campista conseguiu conquistar um papel cada vez mais central, amadurecendo temporada após temporada até se tornar um dos líderes técnicos do time rossoblù. Suas qualidades entre as linhas, a capacidade de se inserir no jogo e a maturidade adquirida nos últimos campeonatos atraíram o interesse de vários clubes, mas, no fim, foi a Atalanta que deu o golpe decisivo.


O clube nerazzurro identificou em Gaetano o perfil ideal para reforçar o meio-campo e agregar qualidade, dinamismo e imprevisibilidade ao elenco. Uma contratação fortemente desejada pelo técnico Maurizio Sarri, que apontou o ex-jogador do Cagliari como uma das contratações prioritárias para a nova fase da Dea.


  • O acordo entre os dois clubes foi fechado com base em 12 milhões de euros de valor fixo, aos quais se somam 2 milhões de bônus vinculados ao desempenho do jogador e da equipe. Um investimento total que poderá, portanto, chegar a 14 milhões de euros, confirmando a confiança depositada pela Atalanta no talento do meio-campista.


    Todos os detalhes já estão definidos e falta apenas a última etapa formal antes da oficialização. Gaetano é, de fato, esperado já amanhã em Bergamo, onde passará pelos exames médicos de rotina antes de assinar o contrato que o vinculará ao clube nerazzurro.


    Para a Atalanta, trata-se de uma contratação importante para a nova temporada, enquanto o Cagliari se despede de um dos protagonistas das últimas temporadas, ciente de ter valorizado um jogador que agora está pronto para se medir em um cenário ainda mais ambicioso.


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA
Amistosos de clubes
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM