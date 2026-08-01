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Astro do Tottenham, Cristian Romero, está a caminho da Inter, já que Roberto De Zerbi aceita a saída
Tottenham acerta valor por capitão Romero
O Tottenham acertou um acordo de € 40 milhões (£ 34 milhões) para vender o zagueiro Romero à Inter, de acordo com a ESPN. O internacional argentino de 28 anos passou cinco temporadas no Tottenham. Ele foi nomeado capitão do clube pelo ex-treinador Thomas Frank há um ano, após a saída de Son Heung-min. Romero manifestou em privado o desejo de deixar o norte de Londres neste verão, e um acordo verbal entre Tottenham e Inter agora foi fechado.
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De Zerbi cumpre promessa ao defensor
O técnico do Spurs, De Zerbi, confirmou que respeitaria a decisão de Romero de buscar um novo desafio. O treinador revelou um pacto feito quando chegou ao clube em abril.
"No começo da minha passagem, em abril, eu tive, não sei, um milhão de reuniões individuais", afirmou De Zerbi, em declaração reproduzida pelo Metro. "E [os jogadores] me disseram qual era a ideia deles. Eu disse: 'Sim, me ajudem a escapar do rebaixamento, e depois eu ajudo vocês a saírem'. Se vocês não me ajudarem a escapar do rebaixamento, vocês ficam debaixo d’água comigo!
"Mas o Romero, comigo, foi inacreditável. Top, no comportamento, no respeito, ele sofreu quando não jogou a última partida. Não é verdade que ele queria ir para a Argentina para se preparar para a Copa do Mundo deles. Não é verdade."
Ele acrescentou: "Depois da semifinal [contra a Inglaterra], nós trocamos mensagens, mas eu nunca liguei para convencê-lo a ficar. Eu respeitei o que ele me disse. Como no caso de [Guglielmo] Vicario, como com todo jogador. Romero, como jogador, é um dos melhores zagueiros do mundo, mas no fim eu disse que queria respeitar a vontade dos jogadores."
Reformulação defensiva em andamento em Londres
Antes de a Inter surgir como principal candidata, Romero havia despertado interesse de transferência dos gigantes espanhóis Barcelona e Atlético de Madrid. No entanto, uma mudança para La Liga não se materializou. O Tottenham já reforçou as opções defensivas de De Zerbi antes da saída de Romero. O clube concluiu neste verão as contratações dos zagueiros Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi.
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Termos pessoais restantes antes de o acordo ser fechado
Embora Tottenham e Inter tenham chegado a um acordo verbal sobre a taxa de transferência, Romero ainda não acertou os termos pessoais com o clube italiano. As negociações entre a Inter e os representantes do zagueiro seguem em andamento para concluir os detalhes restantes da transferência. Se for concretizada, a mudança encerrará a passagem de cinco anos de Romero pelo Tottenham, enquanto a equipe de De Zerbi dá sequência à sua preparação para o verão.
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