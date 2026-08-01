Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cristian RomeroGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Astro do Tottenham, Cristian Romero, está a caminho da Inter, já que Roberto De Zerbi aceita a saída

Mercado da bola
C. Romero
Inter de Milão
Tottenham
Campeonato Italiano
Premier League
R. De Zerbi

O Tottenham acertou uma taxa de € 40 milhões (£ 34 milhões) para vender o capitão do clube, Cristian Romero, à equipe da Serie A, a Inter. O técnico Roberto De Zerbi confirmou publicamente que respeitará o desejo do defensor de buscar um novo desafio longe de Londres.

  • Tottenham acerta valor por capitão Romero

    O Tottenham acertou um acordo de € 40 milhões (£ 34 milhões) para vender o zagueiro Romero à Inter, de acordo com a ESPN. O internacional argentino de 28 anos passou cinco temporadas no Tottenham. Ele foi nomeado capitão do clube pelo ex-treinador Thomas Frank há um ano, após a saída de Son Heung-min. Romero manifestou em privado o desejo de deixar o norte de Londres neste verão, e um acordo verbal entre Tottenham e Inter agora foi fechado.


    • Publicidade
  • Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty

    De Zerbi cumpre promessa ao defensor

    O técnico do Spurs, De Zerbi, confirmou que respeitaria a decisão de Romero de buscar um novo desafio. O treinador revelou um pacto feito quando chegou ao clube em abril.

    "No começo da minha passagem, em abril, eu tive, não sei, um milhão de reuniões individuais", afirmou De Zerbi, em declaração reproduzida pelo Metro. "E [os jogadores] me disseram qual era a ideia deles. Eu disse: 'Sim, me ajudem a escapar do rebaixamento, e depois eu ajudo vocês a saírem'. Se vocês não me ajudarem a escapar do rebaixamento, vocês ficam debaixo d’água comigo!

    "Mas o Romero, comigo, foi inacreditável. Top, no comportamento, no respeito, ele sofreu quando não jogou a última partida. Não é verdade que ele queria ir para a Argentina para se preparar para a Copa do Mundo deles. Não é verdade."

    Ele acrescentou: "Depois da semifinal [contra a Inglaterra], nós trocamos mensagens, mas eu nunca liguei para convencê-lo a ficar. Eu respeitei o que ele me disse. Como no caso de [Guglielmo] Vicario, como com todo jogador. Romero, como jogador, é um dos melhores zagueiros do mundo, mas no fim eu disse que queria respeitar a vontade dos jogadores."

  • Reformulação defensiva em andamento em Londres

    Antes de a Inter surgir como principal candidata, Romero havia despertado interesse de transferência dos gigantes espanhóis Barcelona e Atlético de Madrid. No entanto, uma mudança para La Liga não se materializou. O Tottenham já reforçou as opções defensivas de De Zerbi antes da saída de Romero. O clube concluiu neste verão as contratações dos zagueiros Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • RomeroGetty Images

    Termos pessoais restantes antes de o acordo ser fechado

    Embora Tottenham e Inter tenham chegado a um acordo verbal sobre a taxa de transferência, Romero ainda não acertou os termos pessoais com o clube italiano. As negociações entre a Inter e os representantes do zagueiro seguem em andamento para concluir os detalhes restantes da transferência. Se for concretizada, a mudança encerrará a passagem de cinco anos de Romero pelo Tottenham, enquanto a equipe de De Zerbi dá sequência à sua preparação para o verão.

Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Amistosos de clubes
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Getafe crest
Getafe
GET