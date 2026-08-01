O técnico do Spurs, De Zerbi, confirmou que respeitaria a decisão de Romero de buscar um novo desafio. O treinador revelou um pacto feito quando chegou ao clube em abril.

"No começo da minha passagem, em abril, eu tive, não sei, um milhão de reuniões individuais", afirmou De Zerbi, em declaração reproduzida pelo Metro. "E [os jogadores] me disseram qual era a ideia deles. Eu disse: 'Sim, me ajudem a escapar do rebaixamento, e depois eu ajudo vocês a saírem'. Se vocês não me ajudarem a escapar do rebaixamento, vocês ficam debaixo d’água comigo!

"Mas o Romero, comigo, foi inacreditável. Top, no comportamento, no respeito, ele sofreu quando não jogou a última partida. Não é verdade que ele queria ir para a Argentina para se preparar para a Copa do Mundo deles. Não é verdade."

Ele acrescentou: "Depois da semifinal [contra a Inglaterra], nós trocamos mensagens, mas eu nunca liguei para convencê-lo a ficar. Eu respeitei o que ele me disse. Como no caso de [Guglielmo] Vicario, como com todo jogador. Romero, como jogador, é um dos melhores zagueiros do mundo, mas no fim eu disse que queria respeitar a vontade dos jogadores."