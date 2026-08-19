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zion-suzuki(C)Getty Images

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Aston Villa fecha contratação impressionante do astro da Copa do Mundo Zion Suzuki

Mercado da bola
Z. Suzuki
Aston Villa
Japão
Parma
Premier League

O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação em definitivo do goleiro Zion Suzuki, vindo do Parma, da Serie A. O internacional japonês, que disputou a Copa do Mundo da FIFA de 2026, chega como uma das jovens promessas mais brilhantes de sua posição.

  • Garantindo um alvo cobiçado

    O Aston Villa confirmou a contratação em definitivo de Suzuki, do Parma, da Serie A. O talentoso internacional japonês leva ao Villa Park uma valiosa experiência do futebol europeu e do cenário internacional.

    Garantir um jogador do calibre dele representa um grande reforço para a profundidade do elenco no gol. A equipe de recrutamento agiu de forma decisiva para levar à Premier League uma das mais brilhantes jovens promessas da posição.

    • Publicidade
  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Construindo um currículo impressionante

    Nascido nos Estados Unidos e criado em Urawa, no Japão, Suzuki fez sua estreia profissional pelo Urawa Red Diamonds com apenas 16 anos. Após uma breve passagem pela Bélgica, no Sint-Truiden, ele passou as últimas duas temporadas aprimorando seu jogo na Itália, com o Parma.

    Suas atuações consistentes em nível de clube rapidamente o consolidaram como um talento de destaque no futebol europeu. Esse rápido desenvolvimento agora lhe rendeu uma transferência de grande visibilidade para o futebol inglês.

  • Marca histórica da Premier League

    Suzuki chega como o primeiro jogador japonês e asiático da história do Aston Villa. Ele se junta a um contingente crescente de estrelas japonesas que atualmente disputam a Premier League, incluindo Wataru Endo, no Liverpool, Daichi Kamada, no Crystal Palace, Kaoru Mitoma, no Brighton & Hove Albion, e Ao Tanaka, no Leeds United.

    Sua chegada destaca a presença cada vez maior e a qualidade do talento japonês que vem causando impacto no futebol inglês. Levar esse pedigree para o elenco elevará ainda mais o seu próprio desenvolvimento.

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  • imago-sport-1078993398.jpgBildbyran

    De olho em sua estreia

    Com as formalidades da transferência agora concluídas, Suzuki se prepara para se integrar ao elenco e conhecer seus novos companheiros de equipe. Os torcedores estarão ansiosos para ver como o jovem goleiro se adapta à intensidade do futebol inglês.

    Sua chegada abre um novo e empolgante capítulo tanto para o jogador quanto para o clube. Os torcedores do Villa esperam que ele possa causar impacto imediato à medida que a temporada se desenrola.