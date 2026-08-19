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Aston Villa fecha contratação impressionante do astro da Copa do Mundo Zion Suzuki
Garantindo um alvo cobiçado
O Aston Villa confirmou a contratação em definitivo de Suzuki, do Parma, da Serie A. O talentoso internacional japonês leva ao Villa Park uma valiosa experiência do futebol europeu e do cenário internacional.
Garantir um jogador do calibre dele representa um grande reforço para a profundidade do elenco no gol. A equipe de recrutamento agiu de forma decisiva para levar à Premier League uma das mais brilhantes jovens promessas da posição.
- Getty Images Sport
Construindo um currículo impressionante
Nascido nos Estados Unidos e criado em Urawa, no Japão, Suzuki fez sua estreia profissional pelo Urawa Red Diamonds com apenas 16 anos. Após uma breve passagem pela Bélgica, no Sint-Truiden, ele passou as últimas duas temporadas aprimorando seu jogo na Itália, com o Parma.
Suas atuações consistentes em nível de clube rapidamente o consolidaram como um talento de destaque no futebol europeu. Esse rápido desenvolvimento agora lhe rendeu uma transferência de grande visibilidade para o futebol inglês.
Marca histórica da Premier League
Suzuki chega como o primeiro jogador japonês e asiático da história do Aston Villa. Ele se junta a um contingente crescente de estrelas japonesas que atualmente disputam a Premier League, incluindo Wataru Endo, no Liverpool, Daichi Kamada, no Crystal Palace, Kaoru Mitoma, no Brighton & Hove Albion, e Ao Tanaka, no Leeds United.
Sua chegada destaca a presença cada vez maior e a qualidade do talento japonês que vem causando impacto no futebol inglês. Levar esse pedigree para o elenco elevará ainda mais o seu próprio desenvolvimento.
- Bildbyran
De olho em sua estreia
Com as formalidades da transferência agora concluídas, Suzuki se prepara para se integrar ao elenco e conhecer seus novos companheiros de equipe. Os torcedores estarão ansiosos para ver como o jovem goleiro se adapta à intensidade do futebol inglês.
Sua chegada abre um novo e empolgante capítulo tanto para o jogador quanto para o clube. Os torcedores do Villa esperam que ele possa causar impacto imediato à medida que a temporada se desenrola.
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