As táticas de Yenz Vising... O “Princípio de Schmidt” salva Al-Nusairi e Awara e coloca Diaby em apuros no Al-Ittihad

Não dá para falar muito sobre uma escola tática específica do próprio Vising, já que o técnico alemão não comandou nenhuma equipe sozinho, exceto o Gamba Osaka, do Japão, na segunda metade da última temporada.

Apesar de sua pouca experiência como técnico, Vising conseguiu levar o time japonês à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia 2 pela primeira vez em sua história, após uma vitória histórica sobre o Al-Nassr no estádio Al-Awal Park, na capital saudita, Riad.

Esse sucesso reflete a escola à qual Vising se baseia: a escola de Schmidt, ou o que é conhecido como “princípio de Schmidt”, que se refere à escola tática do famoso técnico alemão Roger Schmidt.

Vissing passou três anos de sua carreira como assistente técnico de Schmidt, primeiro no PSV Eindhoven entre 2021 e 2022, depois no Benfica entre 2022 e 2024, antes de trabalhar com Thomas Lech como assistente técnico no Red Bull Salzburg, da Áustria.

Ao longo desses três anos, Vising aprendeu com Schmidt os detalhes de sua filosofia de treinamento e a aplicou no Gamba Osaka; espera-se que ele faça o mesmo no Al-Ittihad na próxima temporada também.