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Ahmed Mansy

Traduzido por

As táticas de Yenz Vising... O “Princípio de Schmidt” salva Al-Nusairi e Awara e coloca Diaby em apuros no Al-Ittihad

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M. Diaby
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O técnico alemão comandará os “Tigres” de uma nova maneira na próxima temporada

Uma nova filosofia tática aguarda a torcida do Clube Al-Ittihad na próxima temporada, após a contratação do técnico alemão Jens Wessing para comandar a equipe, sucedendo o português Sérgio Conceição.

O clube Al-Ittihad anunciou hoje, sexta-feira, a contratação de Fesing para comandar a equipe na próxima fase, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

  • Princípio de Schmidt

    Não dá para falar muito sobre uma escola tática específica do próprio Vising, já que o técnico alemão não comandou nenhuma equipe sozinho, exceto o Gamba Osaka, do Japão, na segunda metade da última temporada.

    Apesar de sua pouca experiência como técnico, Vising conseguiu levar o time japonês à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia 2 pela primeira vez em sua história, após uma vitória histórica sobre o Al-Nassr no estádio Al-Awal Park, na capital saudita, Riad.

    Esse sucesso reflete a escola à qual Vising se baseia: a escola de Schmidt, ou o que é conhecido como “princípio de Schmidt”, que se refere à escola tática do famoso técnico alemão Roger Schmidt.

    Vissing passou três anos de sua carreira como assistente técnico de Schmidt, primeiro no PSV Eindhoven entre 2021 e 2022, depois no Benfica entre 2022 e 2024, antes de trabalhar com Thomas Lech como assistente técnico no Red Bull Salzburg, da Áustria.

    Ao longo desses três anos, Vising aprendeu com Schmidt os detalhes de sua filosofia de treinamento e a aplicou no Gamba Osaka; espera-se que ele faça o mesmo no Al-Ittihad na próxima temporada também.

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  • Fabinho vai voltar?

    Vising recorre principalmente ao esquema 4-2-3-1, com dois jogadores na posição de volante (número 6), o que lhe permite tirar proveito disso tanto na construção de jogadas quanto na defesa.

    Vising pede que a dupla de volantes forme uma base na construção das jogadas ofensivas, a fim de receber a bola dos zagueiros centrais ou do goleiro, dando liberdade aos laterais para que possam avançar.

    Já no aspecto defensivo, o técnico alemão orienta os meio-campistas defensivos a permanecerem posicionados, sem se envolverem no ataque, a fim de proteger os laterais que avançam e se precaver contra contra-ataques.

    A aposta em jogadores no meio da defesa pode levar a uma reavaliação da situação do brasileiro Fabinho; apesar do término de seu contrato e da decisão do clube saudita de não renová-lo, o estilo de Vissing pode mudar as coisas.

    O francês Laurent Blanc, ex-técnico do Al-Ittihad, foi o que mais se destacou na aplicação do esquema com dois volantes, graças às habilidades de Fabinho, bem como do francês N’Golo Kanté antes de sua saída para o Fenerbahçe.

    Caso o meio-campista brasileiro saia, o Al-Ittihad poderá entrar no mercado em busca de novos jogadores para essa posição, especialmente devido à lesão que o malinês Mamadou Doumbia vem sofrendo atualmente.

  • A crise de Diaby

    Na segunda fase da jogada, é fundamental que os laterais se posicionem mais para dentro, a fim de criar densidade nessa área e forçar o adversário a se concentrar ali.

    Isso deixa grandes espaços nas laterais do campo, o que permite que os laterais avancem por essas faixas e criem um risco real à baliza adversária.

    Não há dúvida de que essa ideia beneficiará determinados jogadores, principalmente o lateral-direito Muhannad Al-Shanqiti, que se destaca por suas investidas ofensivas, mas prejudicará outros jogadores importantes, com destaque para o ponta francês Moussa Diaby.

    Diaby se destaca como um ponta-direita que permanece bastante próximo da linha lateral, aproveitando sua velocidade para avançar pelo lado direito e cruzar a bola para os atacantes, o que o tornou um dos jogadores que mais criou gols pelo Al-Ittihad recentemente.

    Obrigá-lo a se aprofundar no campo e a se aproximar mais da meta fará com que ele perca sua vantagem na lateral e revelará sua maior deficiência na finalização das jogadas, o que representará um desafio para ele.

    A contratação de Vising pode ser um novo indício da possível saída de Diaby no próximo verão, especialmente porque ele não se encaixa muito bem no estilo do técnico alemão.

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  • O resgate de Al-Nusairi e Awwar

    Por outro lado, a tática de Vissing servirá como uma tábua de salvação para o atacante marroquino Youssef En-Nesyri e o meia-atacante argelino Houssem Aouar, já que o técnico alemão precisa de jogadores com as habilidades deles.

    Depois de sair com a bola do primeiro terço do campo, a equipe de Visinge se baseia no princípio do “terceiro passe”, que exige a presença de um atacante de referência como Youssef En-Nesyri ou de um meia-armador como Aouar.

    Esse princípio consiste em passar a bola diretamente do centro da defesa para o atacante ou o meia-armador, que, por sua vez, a repassa para um meio-campista que vem por trás, para que este a envie ao lateral que avança para o espaço livre na lateral.

    De modo geral, o técnico alemão aposta fortemente nos cruzamentos, com os laterais avançando e os alas atuando como atacantes ao lado do atacante principal, o que cria uma espécie de densidade no centro do ataque.

    Isso não beneficia apenas Al-Nassiri, mas também o ponta holandês Steven Bergwijn, que se destaca por sua capacidade de finalizar as jogadas de forma excepcional.

  • Princípio de Yaisle

    No aspecto defensivo, Vising se baseia em um princípio adotado por seu compatriota Matthias Jaissle, técnico do tradicional rival Al-Ahli: a pressão reversa.

    O técnico alemão exige que seus jogadores pressionem com quatro ou cinco jogadores, de forma rápida, o jogador que está com a bola assim que ele a perder, na esperança de recuperá-la em quatro ou cinco segundos.

    Isso exige que a linha defensiva avance, ficando bem próxima ao meio-campo, a fim de reduzir os espaços para o jogador adversário e não lhe dar nenhuma opção para sair com a bola de forma adequada.

    Por mais que isso dê à equipe a capacidade de recuperar a bola rapidamente, ao mesmo tempo exige um grande esforço físico e pode resultar em contra-ataques perigosos, caso o adversário consiga explorar os espaços atrás da defesa.

    O próprio Yaisle sofreu as consequências dessa tática em algumas partidas, o que o levou a abandoná-la em certas ocasiões ou a fazer alguns ajustes nela, a fim de evitar suas falhas fatais.