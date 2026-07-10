As táticas de Yenz Vising... O “Princípio de Schmidt” salva Al-Nusairi e Awara e coloca Diaby em apuros no Al-Ittihad

Vising recorre principalmente ao esquema 4-2-3-1, com dois jogadores na posição de volante (número 6), o que lhe permite tirar proveito disso tanto na construção de jogadas quanto na defesa.
Vising pede que a dupla de volantes forme uma base na construção das jogadas ofensivas, a fim de receber a bola dos zagueiros centrais ou do goleiro, dando liberdade aos laterais para que possam avançar.
Já no aspecto defensivo, o técnico alemão orienta os meio-campistas defensivos a permanecerem posicionados, sem se envolverem no ataque, a fim de proteger os laterais que avançam e se precaver contra contra-ataques.
A aposta em jogadores no meio da defesa pode levar a uma reavaliação da situação do brasileiro Fabinho; apesar do término de seu contrato e da decisão do clube saudita de não renová-lo, o estilo de Vissing pode mudar as coisas.
O francês Laurent Blanc, ex-técnico do Al-Ittihad, foi o que mais se destacou na aplicação do esquema com dois volantes, graças às habilidades de Fabinho, bem como do francês N’Golo Kanté antes de sua saída para o Fenerbahçe.
Caso o meio-campista brasileiro saia, o Al-Ittihad poderá entrar no mercado em busca de novos jogadores para essa posição, especialmente devido à lesão que o malinês Mamadou Doumbia vem sofrendo atualmente.