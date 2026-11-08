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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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As notas da Juventus: Vicario brilha, Lucumì é um desastre, Koopmeiners vai bem. Finalmente, Kolo Muani

Fiorentina x Juventus
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Confira as notas dos jogadores da Juventus após o empate por 2 a 2 com a Fiorentina.

  • AS NOTAS DA JUVENTUS

    VICARIO 7: não tem culpa no gol de Pellegrino e não é perfeito no chute de Jimenez que resulta no gol de Njie, mas, aos 92 e 93 minutos, faz duas grandes defesas para negar o gol a Brescianini e Mastantuono. Faz a diferença: suas mãos garantem o ponto conquistado.

    KALULU 5,5: cumpre o básico e avança pouco, preocupado com a velocidade de Njie e com a movimentação de Kolo Muani e McKennie, que tendem a cair pelos lados.

    BREMER 6: sofre muito com Pellegrino, mas tem o mérito de aproveitar a saída sem sentido de De Gea para marcar de cabeça o gol do 2-2. É seu terceiro gol neste campeonato, mas a única coisa realmente positiva em sua atuação. Na defesa, deixa a desejar.

    LUCUMI' 5: perdido, erra muitas leituras de jogo e não consegue marcar o adversário. Uma escorregada sua quase custa caro. O elo fraco da defesa da Juventus.

    CABAL 5: rende mais como lateral ofensivo; na defesa, deixa espaços por todos os lados. Demora a fechar o espaço de Jimenez no lance do 2-1 da Fiorentina (56' CELIK 5,5: tem dificuldades com Mastantuono, que vence a maioria dos duelos)

    MCKENNIE 6: ora cai pelos lados, ora se desloca para o centro, acompanha as jogadas e quase marca de cabeça. Tem azar no rebote que origina o 2-1 da Fiorentina (78' EKHATOR 6: tem uma boa chance de cabeça, mas manda por cima)

    DOUGLAS LUIZ 6: falta-lhe um pouco de personalidade e não se destaca pela iniciativa, mas é importante para o equilíbrio da equipe e faz bem a ligação entre os setores.

    KOOPMEINERS 6,5: toma a iniciativa, ajuda na marcação e cria jogadas, sobretudo de longe. Uma atuação consistente, atenta e produtiva. Um claro passo à frente.

    KOLO MUANI 7: em Alkmaar, pela Liga Europa, deu os primeiros sinais animadores; em Florença, veio a confirmação: o lado direito é seu habitat natural, e o defensor que ocupa seu espaço vira uma presa fácil. Passa por Viery no lance do 1-1 e ainda oferece a Woltemade a chance de fazer o 2-1. Está vivo, vibrante e, finalmente, é uma opção valiosa.

    WOLTEMADE 6: perde Pellegrino no lance do 1-0, mas se redime ao mandar para a rede um passe perfeito de Kolo Muani, marcando seu primeiro gol no campeonato. Tem uma enorme chance de colocar a Juve à frente, mas De Gea leva a melhor (56' ZHEGROVA 6: entra e dá um passe perfeito para Douglas Luiz, que cabeceia por cima).

    BOGA 6: no primeiro tempo, mantém Jimenez recuado e ocupado. Tem algumas boas arrancadas, mas, como costuma acontecer, não mantém a regularidade ao longo da partida (56' ALAJBEGOVIC 6,5: enxerga bem o jogo, sempre dá a impressão de que pode criar algo e joga para os companheiros)

    SPALLETTI 6: sua Juve mostra personalidade e vontade, cria muito, sobretudo no primeiro tempo, mas paga pelos erros individuais. Faz mudanças no time, embora não tenha muitas opções por jogar a cada três dias, e recebe respostas positivas de Koopmeiners e Kolo Muani. Na defesa, porém, a equipe sofre demais. O cansaço pesa no segundo tempo, e ele não encontra os recursos para vencer.

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