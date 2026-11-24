A Black Friday está chegando, e o Newcastle United se prepara para oferecer grandes descontos à sua torcida. A promoção oficial do clube começa em 20 de novembro para o público em geral, uma ótima oportunidade para aproveitar os preços baixos.

É a hora de comprar uma réplica da camisa da temporada 2026-27, renovar as roupas de treino para o inverno ou adiantar os presentes de Natal para aquele torcedor do Newcastle.

Prepare sua lista de desejos! Confira as melhores ofertas e os produtos para ficar de olho assim que a promoção começar para o público em geral.