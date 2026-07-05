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As exigências de Mourinho não acabam... Definindo as características da “peça que faltava” no Real Madrid

Mercado da bola
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia
K. Mbappe
Portugal
Brasil
Espanha
França

Novo acordo para ajustar o equilíbrio da mistura do “Special One”

Apesar de o Real Madrid contar com um dos atacantes mais perigosos do mundo, José Mourinho continua em busca do que considera a “peça que faltava”, que pode ser decisiva nas partidas mais complicadas da nova temporada.

Mourinho solicitou à diretoria do Real Madrid a contratação de um novo atacante, apesar de estar convencido do potencial de Kylian Mbappé na posição de ponta de ataque.

O técnico português acredita que Mbappé continua sendo a melhor opção disponível para a equipe nessa posição, mas considera que o astro francês, que começou sua carreira como ponta antes de se tornar atacante, não apresenta todas as características que ele busca em um atacante de ofício.

  • Perfil do atacante procurado

    Cortigana, jornalista do The Athletic, indicou no canal do Robin Martin no YouTube — conforme noticiado pelo site Defensa Central — que essa medida parece complicada no momento, pois a maioria dos jogadores do time não deseja sair.

    Segundo a reportagem, o Real Madrid considera que o time precisa de um atacante especializado em aproveitar as jogadas dentro da área e finalizar as jogadas, especialmente em partidas em que se depara com defesas compactas.

    Mourinho avalia positivamente a dupla Gonzalo García e Endrick, mas acredita que ambos carecem de um elemento essencial: a altura e a capacidade de lidar com bolas aéreas.

    O técnico português busca um atacante alto, que seja bom em receber cruzamentos e finalizar dentro da área, especialmente contra times que adotam um bloqueio defensivo — modelo no qual ele costumava confiar em todas as suas passagens anteriores como técnico.

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  • Prioridades do Real Madrid no mercado de transferências

    Apesar dessa demanda, a contratação de um novo atacante não é a principal prioridade do Real Madrid no mercado de transferências, já que o clube continua focado, em primeiro lugar, em contratar um zagueiro central e um meio-campista ofensivo, antes de pensar em reforçar o ataque.

    A reportagem destacou que a concretização de qualquer nova contratação continuará dependendo da capacidade do clube de vender alguns jogadores durante o período atual, já que o elenco está lotado.

    Além disso, esclareceu que o futuro de Gonzalo García ainda está em aberto, já que o Real Madrid adiou uma decisão definitiva sobre ele até saber se conseguirá contratar o atacante “alto” que Mourinho está exigindo.

    Caso o clube não consiga contratar esse tipo de atacante, Gonzalo García poderá manter seu lugar no time titular como uma opção ofensiva adicional, embora não seja a escolha preferida do técnico português.

    A questão das saídas continua sendo o fator decisivo para as próximas ações do Real Madrid, já que elas determinarão o número de contratações que o clube poderá realizar antes do fechamento da janela de transferências.

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