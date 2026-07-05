Apesar de o Real Madrid contar com um dos atacantes mais perigosos do mundo, José Mourinho continua em busca do que considera a “peça que faltava”, que pode ser decisiva nas partidas mais complicadas da nova temporada.

Mourinho solicitou à diretoria do Real Madrid a contratação de um novo atacante, apesar de estar convencido do potencial de Kylian Mbappé na posição de ponta de ataque.

O técnico português acredita que Mbappé continua sendo a melhor opção disponível para a equipe nessa posição, mas considera que o astro francês, que começou sua carreira como ponta antes de se tornar atacante, não apresenta todas as características que ele busca em um atacante de ofício.