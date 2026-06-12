"Tem-se sido muito injusto com ele. As críticas a Kylian vão um pouco longe demais, pois ele é um jogador incrível", disse o ex-jogador do Dortmund. Na opinião do vencedor da Bola de Ouro, muitas vezes se aplica um duplo padrão a Mbappé: "Às vezes, as críticas simplesmente vão longe demais, só porque se trata de Kylian Mbappé. Não se pode ser tão duro com ele. Ele é um líder, o capitão da nossa equipe e um jogador muito importante.”
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"As críticas estão indo longe demais": Kylian Mbappé, que costuma ser usado como bode expiatório, recebe apoio de figuras importantes
As expectativas em relação à Seleção Francesa antes da Copa do Mundo são tradicionalmente enormes, ainda mais depois de duas participações nas finais dos últimos torneios. Dembélé chega ao torneio como bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG e vencedor da Bola de Ouro.
O ponto de virada em sua carreira ocorreu com a transferência do FC Barcelona para a capital francesa. “Eu melhorei muito sob o comando de Luis Enrique”, relembrou o jogador, hoje com 29 anos. “Embora eu tenha uma ligação muito forte com o Barça desde a infância, foi importante para mim mudar para o Paris Saint-Germain. E foi uma ótima decisão, quando se vê o que aconteceu nos últimos três anos no Paris Saint-Germain.”
- AFP
Dembélé compara seu papel na seleção francesa com o que desempenha no PSG
De um simples ponta, Dembélé se transformou em Paris numa máquina de pressão. Essa flexibilidade deve agora ajudar a França a conquistar mais uma estrela. No entanto, segundo Dembélé, não há risco de um conflito tático entre ele e Mbappé.
“Tentamos confundir um pouco o adversário e ser menos previsíveis, ter mais opções”, explicou Dembélé. “Na seleção francesa, posso jogar pela esquerda, pela direita ou no centro, um pouco como no Paris Saint-Germain.”
Dembele encara com serenidade a pressão e as expectativas em relação ao time de estrelas francês. “Há muitos favoritos, mas isso não significa mais nada no futebol. É claro que seremos um time com grandes expectativas”, disse ele.
Dembélé considera a Espanha favorita à Copa do Mundo
Ele demonstra grande respeito, sobretudo pela seleção espanhola: “Tivemos muitos problemas contra essa equipe. É uma seleção extraordinária no que diz respeito à entrosação.” Além dos ibéricos, o atacante cita os nomes de sempre: “Também a Argentina, atual campeã mundial, além da Alemanha, Portugal ou Inglaterra estão na briga. São todas seleções fortes. E também é preciso ficar de olho nos azarões.”
Dembele está particularmente impressionado com a atual campeã sul-americana. Para Lionel Messi, com quem ele já jogou no Barça, ele só teve elogios: “Ele é o melhor que eu já vi, o melhor que o futebol já viu. Ele ainda é bastante perigoso. É difícil pará-lo, mesmo aos 38 anos.”
Após a derrota por pouco na final de 2022 contra a Albiceleste, há apenas um único objetivo para Dembélé e a França. “É o ápice absoluto. Para um jogador de futebol profissional de alto nível, ganhar a Copa do Mundo vestindo a camisa do seu país é o maior troféu que se pode imaginar”, disse Dembélé, que, ao contrário de Mbappé, atuou por apenas dois minutos na fase eliminatória da conquista do título de 2018.