Ele demonstra grande respeito, sobretudo pela seleção espanhola: “Tivemos muitos problemas contra essa equipe. É uma seleção extraordinária no que diz respeito à entrosação.” Além dos ibéricos, o atacante cita os nomes de sempre: “Também a Argentina, atual campeã mundial, além da Alemanha, Portugal ou Inglaterra estão na briga. São todas seleções fortes. E também é preciso ficar de olho nos azarões.”

Dembele está particularmente impressionado com a atual campeã sul-americana. Para Lionel Messi, com quem ele já jogou no Barça, ele só teve elogios: “Ele é o melhor que eu já vi, o melhor que o futebol já viu. Ele ainda é bastante perigoso. É difícil pará-lo, mesmo aos 38 anos.”

Após a derrota por pouco na final de 2022 contra a Albiceleste, há apenas um único objetivo para Dembélé e a França. “É o ápice absoluto. Para um jogador de futebol profissional de alto nível, ganhar a Copa do Mundo vestindo a camisa do seu país é o maior troféu que se pode imaginar”, disse Dembélé, que, ao contrário de Mbappé, atuou por apenas dois minutos na fase eliminatória da conquista do título de 2018.