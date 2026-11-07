Arteta declarou: "Não assisti ao lance novamente, e não quero mentir para vocês. Fiquei surpreso com a decisão, porque o Benjamin estava me dizendo, quando o árbitro foi chamado para revisar a tela, que era um pênalti claro. Agora fiquei sabendo que eles decidiram não marcá-lo por causa da posição de impedimento do Kai no início da jogada. Não sei a explicação para a decisão, e tenho certeza de que eles vão esclarecê-la para que entendamos o que aconteceu".

E prosseguiu: "A decisão parece confusa, a tal ponto que nem nós aqui conseguimos determinar se o impedimento influencia ou não na marcação do pênalti".

Foi questionado: "Você ainda entende todas as regras como treinador, ou elas se tornaram confusas a esse ponto?", e respondeu: "Não sei. Primeiro preciso entender a decisão, e saber qual regra prevalece sobre a outra no processo de tomá-la, e só depois disso posso responder".

E continuou: "Acho que ele estava impedido, mas a lei parece dizer que isso não importa". Então foi questionado novamente: então ele não estava impedido? E ele deu de ombros!

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