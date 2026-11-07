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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Arteta revela situação de Rice e fala sobre a polêmica do VAR: não quero mentir

Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
M. Arteta
D. Rice
England
Espanha

"Precisamos de mais caos"!

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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou à imprensa após a vitória de sua equipe sobre o Hull City no Emirates Stadium, em uma partida na qual o Arsenal teve dificuldades para garantir o triunfo por um gol de diferença.

A substituição de Declan Rice, por volta dos 60 minutos, levantou dúvidas sobre sua condição física, e a partida ainda teve uma decisão polêmica do árbitro de vídeo, depois que Kai Havertz foi privado de um pênalti.

Arteta também abordou a crise de impedimentos que persegue sua equipe, depois que o número de impedimentos de Havertz chegou a 15 nesta temporada.

Leia também: Odegaard os salvou de um vexame? Erro de arbitragem priva o Arsenal de um pênalti

  • Vitória importante antes da pausa para as datas Fifa: "A próxima fase será extremamente difícil"

    Arteta disse estar satisfeito com a vitória conquistada antes da pausa para a data Fifa, acrescentando: "Fomos os melhores e tivemos várias oportunidades, mas faltou eficiência, por isso intensificamos as tentativas até quebrarmos a defesa do adversário. O gol de Martin não foi o mais bonito, mas foi eficaz.

    Sobre as 9 vitórias em 10 partidas e sua avaliação deste início, declarou: "Elogio os jogadores e a comissão técnica. O período passado foi desgastante, com muitas viagens e pouco tempo de recuperação entre os jogos, mas a equipe demonstrou uma mentalidade e uma qualidade impressionantes".

    E completou: "Não estamos em uma situação ideal, e sabemos que há muitos aspectos que podemos melhorar. Vamos analisar isso durante a pausa e definir como evoluir, porque a próxima etapa será extremamente difícil".

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  • O enigma do impedimento! Um número impressionante

    Arteta comentou o problema do impedimento, que ficou evidente no primeiro tempo e talvez ao longo de toda a temporada, já que o número de impedimentos marcados contra o Arsenal chegou a 35 na Premier League.

    E disse: "Há coisas que precisam melhorar, essa é uma delas. O número é maior do que deveria. A partida contra o Aston Villa coloca esses números em uma perspectiva diferente, e acredito que a amostra ainda é pequena para analisar a questão, mas sua observação está correta".

    Leia também: O pesadelo de Salah está de volta: Forest surpreende o City em 18 minutos

  • Você acha que Havertz merecia um pênalti?

    Arteta declarou: "Não assisti ao lance novamente, e não quero mentir para vocês. Fiquei surpreso com a decisão, porque o Benjamin estava me dizendo, quando o árbitro foi chamado para revisar a tela, que era um pênalti claro. Agora fiquei sabendo que eles decidiram não marcá-lo por causa da posição de impedimento do Kai no início da jogada. Não sei a explicação para a decisão, e tenho certeza de que eles vão esclarecê-la para que entendamos o que aconteceu".

    E prosseguiu: "A decisão parece confusa, a tal ponto que nem nós aqui conseguimos determinar se o impedimento influencia ou não na marcação do pênalti".

    Foi questionado: "Você ainda entende todas as regras como treinador, ou elas se tornaram confusas a esse ponto?", e respondeu: "Não sei. Primeiro preciso entender a decisão, e saber qual regra prevalece sobre a outra no processo de tomá-la, e só depois disso posso responder".

    E continuou: "Acho que ele estava impedido, mas a lei parece dizer que isso não importa". Então foi questionado novamente: então ele não estava impedido? E ele deu de ombros!

    Leia também: "Mourinho era o melhor": Gerrard alerta Carrick sobre o Aston Villa

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  • O caso de Declan Rice: o desempenho de Madueke e Guimarães

    Arteta respondeu aos questionamentos dos jornalistas sobre a substituição de Declan Rice e se ele está bem, dizendo: "Sim, ele está bem".

    Sobre as vitórias recorrentes por um gol de diferença na Premier League, declarou: "Precisamos de mais eficiência; ficamos cara a cara com o goleiro duas vezes, desperdiçamos um pênalti e outra chance. Às vezes tentamos marcar um gol perfeito diante de linhas defensivas fechadas, quando precisamos de mais caos e de marcar cedo".

    Sobre Madueke e se o considera um exemplo de jogador que recuperou seu nível após conseguir mais minutos, assumindo a liderança do ataque diante da ausência de vários elementos recentemente, respondeu: "Noni mereceu a oportunidade, não entregou o suficiente no início da temporada, mas treinou e voltou diferente e sério. Está apresentando níveis impressionantes, e precisa manter seu lugar".

    Sobre a irritação do jogador ao ser substituído hoje, disse: "Desperdiçou três chances claras. Contribuiu para o gol de Martin, mas precisa melhorar suas decisões e sua eficiência".

    Por fim, elogiou a atuação de Bruno Guimarães, cujo nome foi cantado pela torcida enquanto ele percorria o campo, dizendo a respeito dele: "Ele pode entregar o seu melhor. Foi influente e impôs sua presença, mas ainda tem mais pela frente, especialmente no entrosamento entre os meio-campistas".

    Leia também: "Um meio-campo sem igual": o trio do Paris supera as lendas do Barcelona e do Real?
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