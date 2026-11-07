Arteta respondeu aos questionamentos dos jornalistas sobre a substituição de Declan Rice e se ele está bem, dizendo: "Sim, ele está bem".
Sobre as vitórias recorrentes por um gol de diferença na Premier League, declarou: "Precisamos de mais eficiência; ficamos cara a cara com o goleiro duas vezes, desperdiçamos um pênalti e outra chance. Às vezes tentamos marcar um gol perfeito diante de linhas defensivas fechadas, quando precisamos de mais caos e de marcar cedo".
Sobre Madueke e se o considera um exemplo de jogador que recuperou seu nível após conseguir mais minutos, assumindo a liderança do ataque diante da ausência de vários elementos recentemente, respondeu: "Noni mereceu a oportunidade, não entregou o suficiente no início da temporada, mas treinou e voltou diferente e sério. Está apresentando níveis impressionantes, e precisa manter seu lugar".
Sobre a irritação do jogador ao ser substituído hoje, disse: "Desperdiçou três chances claras. Contribuiu para o gol de Martin, mas precisa melhorar suas decisões e sua eficiência".
Por fim, elogiou a atuação de Bruno Guimarães, cujo nome foi cantado pela torcida enquanto ele percorria o campo, dizendo a respeito dele: "Ele pode entregar o seu melhor. Foi influente e impôs sua presença, mas ainda tem mais pela frente, especialmente no entrosamento entre os meio-campistas".
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