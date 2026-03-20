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Mikel Arteta Arsenal Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Arsenal, Manchester City e como Mikel Arteta virou de cabeça para baixo uma rivalidade acirrada da Premier League

Da última vez que o Manchester City e o Arsenal se enfrentaram na final da Copa da Liga, Pep Guardiola e Mikel Arteta sentaram-se lado a lado no banco de reservas de Wembley, como técnico principal e assistente, antes de comemorarem quando o City goleou os Gunners por 3 a 0 e conquistou o primeiro título da carreira do primeiro na Inglaterra. A vitória esmagadora apenas cristalizou a diferença cada vez maior entre os dois clubes.

O City e o Arsenal nunca se tinham considerado rivais até que o xeque Mansour e os Emirados Árabes Unidos voltaram suas atenções para a metade azul de Manchester e rapidamente estabeleceram um novo império para competir com a ordem estabelecida, da qual os Gunners eram um dos orgulhosos líderes.

A já impressionante conquista de território do City no futebol inglês ganhou um impulso extra com a contratação de Guardiola, e o Arsenal corria o risco de ser relegado à irrelevância como resultado. Isso até Arteta mudar de time e retornar ao clube onde havia passado os últimos anos de sua carreira como jogador. 

Tendo assistido ao declínio do Arsenal sob o comando de Arsène Wenger por dentro, Arteta estava em uma posição única para traçar o renascimento do clube. Ele desenvolveu sua própria crítica e, como técnico, remodelou o Arsenal à sua maneira. O espanhol se afastou do estilo irresistível, mas muitas vezes ingênuo, pelo qual Wenger era conhecido, e, em vez disso, adotou uma visão mais científica do futebol, priorizando a capacidade física e a eficiência em marcar gols em jogadas ensaiadas em detrimento da joie de vivre. 

Goste-se ou não, Arteta transformou o Arsenal em uma força formidável que conteve o City e se colocou acima dele. O time está nove pontos à frente da equipe de Guardiola na disputa pelo título e está nas quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto os Blues lambem suas feridas após mais uma eliminação nas mãos do Real Madrid. 

No domingo, em Wembley, o Arsenal espera consolidar todo o progresso alcançado sob o comando de Arteta e derrotar o City na final da Carabao Cup para conquistar o primeiro de quatro troféus que podem vir a ser incríveis. Guardiola, por sua vez, admitiu que sua equipe está, pela primeira vez, na posição de azarão: “Desafiamos o melhor time da Inglaterra, o melhor time da Europa.”

O GOAL traça a história de uma rivalidade que vem fervilhando há anos e finalmente atingiu o ponto de ebulição...

  • Arsenal v Dynamo Kiev - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Agosto de 2008: A aquisição do City irrita Wenger

    O Arsenal já havia sofrido o trauma de ser ultrapassado pelo Chelsea após a aquisição do clube por Roman Abramovich; assim, a notícia de que o City havia sido comprado por um fundo soberano ainda mais rico atingiu o clube do norte de Londres como um terremoto. E Wenger, que havia denunciado o Chelsea por praticar “doping financeiro”, não hesitou em exigir uma regulamentação mais rígida para conter a repentina explosão de gastos do City.

    “A beleza do esporte está em respeitar as regras e vencer. Quem não o faz não deveria ter permissão para vencer”, afirmou ele.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Setembro de 2009: A entrada com o joelho de Adebayor

    Os temores de Wenger de que o City, com seu novo poder financeiro, fosse roubar os melhores jogadores de sua equipe se concretizaram, quando Emmanuel Adebayor e Kolo Touré assinaram com os Blues no verão de 2009 por 25 milhões e 14 milhões de libras, respectivamente. Isso criou um clima explosivo quando as duas equipes se enfrentaram em Manchester algumas semanas depois, com a torcida do Arsenal provocando Adebayor durante toda a partida. 

    O atacante se vingou ao marcar de cabeça o terceiro gol na vitória do City por 4 a 2 e correr por todo o campo para provocar os torcedores do Gunners, que responderam atirando objetos nele.

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    Agosto de 2011: Nasri e Clichy juntam-se à onda de saídas

    Depois de conquistar a FA Cup em 2011 e pôr fim a um jejum de títulos de 35 anos, o City continuou a se reforçar. Além de fazer de Sergio Aguero sua contratação mais cara, por 38 milhões de libras, o clube continuou a saquear o Arsenal, contratando Gael Clichy e Samir Nasri. A perda de Nasri foi particularmente dolorosa para Wenger, que havia dito que seu time “não poderia ser chamado de grande clube” se vendesse o meia francês, assim como Cesc Fabregas, que se juntou ao Barcelona naquele verão

    O elenco frágil dos Gunners ficou à mostra na goleada de 8 a 2 sofrida contra o Manchester United em agosto, o que levou a uma enxurrada de contratações no último dia da janela de transferências. A contratação mais importante acabaria sendo o meio-campista espanhol Mikel Arteta, vindo do Everton.

  • Swansea City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Julho de 2016: Arteta passa a integrar a comissão técnica de Guardiola

    Quando Arteta se aposentou do futebol em 2016, ele deu um passo seguinte que chamou a atenção: recusou a oferta para trabalhar na base do Arsenal e, em vez disso, tornou-se o assistente do recém-chegado Guardiola no City.

    Agora, ele trabalhava lado a lado com o melhor técnico do mundo, depois de ter jogado sob o comando de um dos melhores treinadores das duas décadas anteriores, Wenger. Era o aprendizado perfeito para a própria transição de Arteta para a carreira de treinador, que muitos esperavam que fosse como eventual sucessor de Guardiola no Etihad Stadium.

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    Fevereiro/março de 2018: O City humilha o Arsenal — duas vezes

    O fosso entre o City de Guardiola e o Arsenal de Wenger ficou exposto da maneira mais brutal possível em duas goleadas por 3 a 0 no espaço de cinco dias. Primeiro, o City varreu os Gunners em Wembley na final da Carabao Cup, antes que a história se repetisse no Emirates Stadium em meio a uma atmosfera tóxica. 

    A segunda derrota foi agravada ainda mais pelas fileiras de assentos vazios visíveis por toda parte, algo que Wenger tentou atribuir à neve. Mas não havia como esconder o fato de que aqueles eram os últimos suspiros de seu longo reinado como técnico do Arsenal e, pouco mais de um mês depois, sua saída foi anunciada.

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    Dezembro de 2019: Arteta deixa o clube para assumir o cargo de técnico do Arsenal

    Encorajado por Guardiola, Arteta havia se candidatado para ser o sucessor de Wenger em 2018, mas foi considerado sem experiência suficiente, e Unai Emery acabou sendo escolhido. Porém, menos de 18 meses depois, Emery foi demitido e, dessa vez, Arteta era o homem que o Arsenal queria — e acabou contratando. 

    Poucos dias depois de Arteta ter se sentado ao lado de Guardiola no banco de reservas visitante no Emirates e assistido ao City conquistar uma vitória fácil, uma delegação dos Gunners chegou à sua casa no subúrbio de Didsbury, em Manchester, para convencê-lo a trilhar seu próprio caminho como técnico principal.

    O Arsenal estava em 10º lugar na tabela quando Arteta assumiu, e embora ele tenha conseguido levá-lo apenas ao oitavo lugar, deu um sinal positivo do que estava por vir ao inspirar os Gunners a conquistarem a FA Cup, eliminando o City nas semifinais.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Janeiro de 2022: Derrota por uma diferença mínima mostra o potencial do Arsenal

    De forma inusitada, um sinal de que o Arsenal estava construindo algo especial sob o comando de Arteta surgiu com uma derrota dolorosa em casa para o City no dia de Ano Novo de 2022. Arteta não pôde assistir ao jogo pois estava com Covid-19, mas Bukayo Saka colocou os Gunners na frente em meio a uma atmosfera escaldante no Emirates, e a equipe continuou lutando mesmo depois que Riyad Mahrez empatou de pênalti e Gabriel Magalhães foi expulso. 

    Rodri garantiu a vitória no final para o City e, embora o time tenha acabado ficando de fora da Liga dos Campeões, perdendo a vaga para o Tottenham, muitos torcedores do Arsenal presentes naquele dia veem aquele jogo como o momento em que perceberam seu verdadeiro potencial.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    2022-23: Zinchenko e Jesus impulsionam uma inesperada disputa pelo título

    O Arsenal gastou pesado no verão de 2022, e que melhor opção para levar o time a um novo patamar do que os ex-jogadores de Arteta no City, Oleksandr Zinchenko e Gabriel Jesus? Foi uma tentativa mal disfarçada de imprimir um pouco daquele DNA de vitórias em série do City no Arsenal — e funcionou, já que Zinchenko disse aos companheiros logo após chegar que eles eram capazes de conquistar o título da Premier League.

    Ninguém acreditou nele na época, mas ele estava certo, já que o Arsenal chegou ao topo da tabela e permaneceu lá até abril, quando o City, em busca do triplo, ultrapassou o time e conquistou o título com três rodadas de antecedência. Os Gunners foram inevitavelmente rotulados como “desistentes”, mas a verdade é que ninguém esperava que eles estivessem na disputa no início da temporada e havia uma forte sensação de que ainda havia muito mais por vir.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2023-24: O City volta a superar o Arsenal

    Posteriormente, o Arsenal reforçou seu elenco com as contratações de Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber e, embora o zagueiro holandês tenha ficado fora do restante da temporada devido a uma lesão no joelho, as novas aquisições ajudaram o time a enfrentar o City de igual para igual mais uma vez.

    A equipe de Arteta venceu o City pela primeira vez no campeonato desde 2015, no Emirates, e os Gunners também se mantiveram firmes no jogo fora de casa no Etihad Stadium, empatando em 0 a 0 para se manterem na disputa pelo título, que estava se mostrando muito mais acirrada.

    No fim das contas, foi a derrota em casa para o Aston Villa que prejudicou o Arsenal, e na última rodada da temporada o City conquistou o quarto título consecutivo, um recorde inglês. Mas, embora houvesse uma compreensível decepção por ter perdido para o City mais uma vez, o Arsenal também podia sentir que estava cada vez mais perto de superar seus rivais.

  • Manchester City FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Setembro de 2024: A disputa entre Haaland e Gabriel

    As duas equipes se enfrentaram poucos dias após o início da audiência sobre as 115 acusações da Premier League contra o City, e Guardiola acirrou a rivalidade latente entre os dois clubes ao declarar que os adversários de sua equipe, incluindo os Gunners, queriam vê-los “varridos da face da Terra”. A partida também foi disputada em um clima tenso, com a torcida do City repetidamente entoando “Campeões de novo”, ao que os torcedores do Arsenal responderam com o coro “Trapaceiros de novo”.

    Em campo, a raiva aumentou quando Leandro Trossard foi expulso pelo Arsenal, enquanto o craque do meio-campo do City, Rodri, foi forçado a sair de campo devido a uma grave lesão no joelho. O Arsenal, com dez jogadores, segurou a vantagem até aos 99 minutos, quando John Stones empatou em 2 a 2 e desencadeou comemorações desafiadoras dos jogadores do City, durante as quais Erling Haaland atirou a bola a Gabriel, exortou o Arsenal a “manter a humildade” e perguntou a Myles Lewis-Skelly: “Quem diabos é você?!”.

    Mesmo que o City tenha evitado a derrota, ficou claro que o Arsenal estava mexendo com eles e que eles não gostaram nem um pouco disso.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fevereiro de 2025: Lewis-Skelly se vinga

    Todas aquelas derrotas desanimadoras para o City e a perda de dois títulos foram esquecidas pelo Arsenal quando o time goleou a equipe de Guardiola no Emirates, em fevereiro de 2025, vencendo por 5 a 1. A cereja do bolo veio quando Lewis-Skelly marcou o gol e, em seguida, mostrou a Haaland exatamente quem ele era, imitando de forma provocativa sua comemoração de meditação.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Setembro de 2025: As táticas motivacionais mostram que o Arsenal está no comando

    Quase um ano depois do confronto acirrado no Etihad em 2025, Arsenal e City disputaram outro empate intenso marcado por um gol de empate no último suspiro, embora, desta vez, fossem os Gunners a comemorar a conquista de um ponto.

    O chute por cima da trave de Gabriel Martinelli nos acréscimos pode contribuir muito para acabar com a longa espera do Arsenal pelo título no final da temporada, já que valeu três pontos no total. Mas mesmo antes do empate, o jogo foi significativo porque representou uma inversão total de papéis, com Guardiola adotando táticas defensivas e jogando no contra-ataque antes de fechar o time.

    Isso mostrou que os caçados se tornaram os caçadores.

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