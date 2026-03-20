Arsenal, Manchester City e como Mikel Arteta virou de cabeça para baixo uma rivalidade acirrada da Premier League

O City e o Arsenal nunca se tinham considerado rivais até que o xeque Mansour e os Emirados Árabes Unidos voltaram suas atenções para a metade azul de Manchester e rapidamente estabeleceram um novo império para competir com a ordem estabelecida, da qual os Gunners eram um dos orgulhosos líderes.

A já impressionante conquista de território do City no futebol inglês ganhou um impulso extra com a contratação de Guardiola, e o Arsenal corria o risco de ser relegado à irrelevância como resultado. Isso até Arteta mudar de time e retornar ao clube onde havia passado os últimos anos de sua carreira como jogador.

Tendo assistido ao declínio do Arsenal sob o comando de Arsène Wenger por dentro, Arteta estava em uma posição única para traçar o renascimento do clube. Ele desenvolveu sua própria crítica e, como técnico, remodelou o Arsenal à sua maneira. O espanhol se afastou do estilo irresistível, mas muitas vezes ingênuo, pelo qual Wenger era conhecido, e, em vez disso, adotou uma visão mais científica do futebol, priorizando a capacidade física e a eficiência em marcar gols em jogadas ensaiadas em detrimento da joie de vivre.

Goste-se ou não, Arteta transformou o Arsenal em uma força formidável que conteve o City e se colocou acima dele. O time está nove pontos à frente da equipe de Guardiola na disputa pelo título e está nas quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto os Blues lambem suas feridas após mais uma eliminação nas mãos do Real Madrid.

No domingo, em Wembley, o Arsenal espera consolidar todo o progresso alcançado sob o comando de Arteta e derrotar o City na final da Carabao Cup para conquistar o primeiro de quatro troféus que podem vir a ser incríveis. Guardiola, por sua vez, admitiu que sua equipe está, pela primeira vez, na posição de azarão: “Desafiamos o melhor time da Inglaterra, o melhor time da Europa.”

O GOAL traça a história de uma rivalidade que vem fervilhando há anos e finalmente atingiu o ponto de ebulição...