Arrivabene: "A Juve renova com Spalletti. Sonho com Donnarumma na Juve. Sobre Vlahovic..."

Maurizio Arrivabene, ex-diretor executivo da Juventus e ex-chefe de equipe da Ferrari, concede entrevista à Gazzetta dello Sport. Durante sua passagem pela Juventus, a maior contratação da Juve sob a gestão de Arrivabene foi Dusan Vlahovic, adquirido da Fiorentina por 70 milhões. E é justamente sobre o sérvio que começa a entrevista, da qual reproduzimos os trechos mais interessantes.

Você ainda tem orgulho da contratação de Vlahovic ou surgiu alguma dúvida?

“Era a operação que precisava ser feita, o investimento foi autorizado pelo Conselho de Administração. Continuo orgulhoso de Vlahovic. Dusan lembra Verstappen pela determinação, Leclerc pela tenacidade e humanidade. Ainda escrevo para Vlahovic para transmitir-lhe amizade e motivação. E eu não sou do tipo que faz muitos elogios”.

Revele-nos uma mensagem.

“Dusan, convença-se de que, para ser um grande jogador, é preciso colocar-se a serviço da equipe”. Antes da pausa, ele demonstrou isso com Spalletti. Não sei se ele chegará a marcar 30 gols, mas, com o apoio certo, pode se aproximar dos melhores”.

Vlahovic nunca pregou uma peça em você?

“Dusan é sérvio, um durão: não dá para brincar muito. Por outro lado, McKennie... Eu fazia piadas com o Weston sobre roupas. Um dia, cheguei ao campo com um casaco laranja sem mangas. McKennie me fulminou: ‘Quem vai salvar na água hoje?’. Estou feliz com a renovação, ele merece: o Weston é durão”.

Vlahovic se mostrou aberto à renovação: surpreso?

“Dusan é forte e seu retorno após a lesão será importante para a classificação para a Champions. Mas nunca é um jogador sozinho que leva você ao objetivo. Me enche de orgulho ver titulares com o Spalletti como Locatelli, Bremer, Gatti: todos jogadores que eu e Cherubini contratamos”.