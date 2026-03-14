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Juventus A v Juventus B - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

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Arrivabene: "A Juve renova com Spalletti. Sonho com Donnarumma na Juve. Sobre Vlahovic..."

O ex-diretor executivo da Juve se pronuncia: “Dusan, Locatelli, Bremer, Gatti, todos contratados durante a minha gestão”

Maurizio Arrivabene, ex-diretor executivo da Juventus e ex-chefe de equipe da Ferrari, concede entrevista à Gazzetta dello Sport. Durante sua passagem pela Juventus, a maior contratação da Juve sob a gestão de Arrivabene foi Dusan Vlahovic, adquirido da Fiorentina por 70 milhões. E é justamente sobre o sérvio que começa a entrevista, da qual reproduzimos os trechos mais interessantes.

Você ainda tem orgulho da contratação de Vlahovic ou surgiu alguma dúvida? 

“Era a operação que precisava ser feita, o investimento foi autorizado pelo Conselho de Administração. Continuo orgulhoso de Vlahovic. Dusan lembra Verstappen pela determinação, Leclerc pela tenacidade e humanidade. Ainda escrevo para Vlahovic para transmitir-lhe amizade e motivação. E eu não sou do tipo que faz muitos elogios”.

Revele-nos uma mensagem.

“Dusan, convença-se de que, para ser um grande jogador, é preciso colocar-se a serviço da equipe”. Antes da pausa, ele demonstrou isso com Spalletti. Não sei se ele chegará a marcar 30 gols, mas, com o apoio certo, pode se aproximar dos melhores”.

Vlahovic nunca pregou uma peça em você? 

“Dusan é sérvio, um durão: não dá para brincar muito. Por outro lado, McKennie... Eu fazia piadas com o Weston sobre roupas. Um dia, cheguei ao campo com um casaco laranja sem mangas. McKennie me fulminou: ‘Quem vai salvar na água hoje?’. Estou feliz com a renovação, ele merece: o Weston é durão”.

Vlahovic se mostrou aberto à renovação: surpreso? 

“Dusan é forte e seu retorno após a lesão será importante para a classificação para a Champions. Mas nunca é um jogador sozinho que leva você ao objetivo. Me enche de orgulho ver titulares com o Spalletti como Locatelli, Bremer, Gatti: todos jogadores que eu e Cherubini contratamos”.

  • Yildiz também chegou a Turim em 2022, como jogador sem contrato e sob a sua gestão... 

    “Não tenho mérito algum. Cherubini e seus colaboradores estavam totalmente convencidos. Yildiz tem classe e dedicação ao clube: desejo que ele conquiste com a Juventus o que Hamilton conquistou em sua carreira.”

    John Elkann vai conquistar primeiro o título da Serie A com a Juve ou o Mundial de Pilotos com Hamilton ou Leclerc? 

    “Espero que ambos o mais rápido possível. Elkann garante todos os recursos financeiros possíveis, depois o trabalho cabe às equipes. John não vai vender a Juventus, ainda mais depois das recentes declarações. Para ele, é um ativo que vai além dos negócios”.

    Você tem algum sonho para o mercado de transferências? 

    “Donnarumma na Juventus”.

    Renovaria o contrato de Spalletti? 

    “Sim. Ele é uma pessoa ponderada, está construindo a Juventus e conscientizando os jogadores”.

    Você passou por anos difíceis por causa dos processos da Juve: no fim, foi absolvido. Você ficou com medo? 

    “Mais raiva pelo fato de minha honestidade e minha ética profissional terem sido colocadas em dúvida. Mas sempre acreditei na justiça e tive razão”. 

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